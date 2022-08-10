Нацпроект «Здравоохранение»

В мае 2018 года Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», которым утвердил национальные проекты Российской Федерации.

Новые национальные проекты федерального масштаба разработаны они по трём большим блокам: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост». В блок проектов «Человеческий капитал» вошли нацпроекты «Здравоохранение», «Образование», «Демография» и «Культура».

У каждого нацпроекта свои цели и задачи, но все они направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, повышение уровня жизни, создание условий и возможностей.

С 1 октября 2018 года в России начал работать приоритетный национальный проект «Здравоохранение». Этим проектом Министерство здравоохранения РФ предусматривает за период с 2019 по 2024 годы включительно:

снизить показатели смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения), смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения), смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения), младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей);

ликвидировать кадровый дефицит в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению;

обеспечить охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год;

обеспечить оптимальную доступность для населения (в том числе для жителей населённых пунктов, расположенных в отдалённых местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;

оптимизировать работу медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сократить время ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упростить процедуру записи на приём к врачу;

увеличить объём экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом.

На финансирование национального проекта «Здравоохранение» из бюджета РФ будет потрачено более 1,3 трлн рублей

На базе нацпроекта «Здравоохранение» Министерством здравоохранения РС(Я) разработаны профильные региональные проекты:

1. «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

2. «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

3. «Борьба с онкологическими заболеваниями»

4. «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи»

5. «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»

6. «Цифровой контур здравоохранения»

7. «Развитие экспорта медицинских услуг»

8. «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации»

9. «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Республика Саха (Якутия))»

10. «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация»

Цель региональных проектов — обеспечение оптимальной доступности медицинской помощи для населения, в том числе для жителей отдалённых населённых пунктов. Пути достижения этой цели — в развитии профилактики, в завершении формирования сети медицинских организаций первичного звена, в сокращении времени ожидания в очереди на приём и упрощении процедуры записи к врачу, в создании системы защиты прав пациентов, в ликвидации кадрового дефицита, а также во внедрении цифровых технологий и платформенных решений.

Проекты предусматривают снижение смертности от болезней системы кровообращения и новообразований. Развитие детского здравоохранения предполагает усовершенствование оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям, что повысит её доступность и обеспечит профилактику первичной заболеваемости.