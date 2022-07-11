Нацпроект «Здравоохранение». Выбери жизнь – исключи рак!

Лучший способ избежать рака – это профилактика и онконастороженность.

Онконастороженность – это не параноидальная боязнь болезни, а профилактические мероприятия, которые рекомендуется регулярно проходить каждому человеку для раннего выявления онкопатологий.

Российское общество клинической онкологии (RUSSCO) в партнерстве с телеканалом «Доктор», а также при активной поддержке региональных представительств Общества, в том числе, Республики Саха (Якутия) создало серию видеороликов о раке в удобном формате.

Каждый видеоролик https://t.me/oncosakha/291 знакомит с методами диагностики и профилактики различных видов рака, на какие симптомы важно обращать внимание, с какого возраста и как часто стоит проходить обследование для предотвращения развития онкозаболеваний.

Следите за своим здоровьем и здоровьем ваших близких!