12.07.2022
16:39
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Красота & Здоровье

Нацпроект «Здравоохранение». Сосудистые отделения

Благодаря проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» Нацпроекта «Здравоохранение» в республике выстроена система оказания профильной медицинской помощи, начиная с первичного звена. Это развитая сеть региональных и первичных сосудистых отделений, их на сегодня в Якутии 9.

Два региональных сосудистых центра — №1 и №2 — функционируют на базе Республиканской больницы №2 — ЦЭМП и Республиканской больницы №1 — Национального центра медицины.

Первичные сосудистые отделения (ПСО) созданы для оказания экстренной медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом и острым нарушением кровообращения.

Они открыты и действуют на базе 7 ЦРБ: Мирнинской, Нерюнгринской, Мегино-Кангаласской, Нюрбинской, Алданской, Ленской и Вилюйской. Для доступности медицинской помощи пациентам с острым коронарным синдромом и острыми нарушениями мозгового кровообращения ПСО принимают население и близлежащих районов.

«Ведется оснащение и переоснащение сети первичных сосудистых отделений и региональных центров по Нацпроекту «Здравоохранение». Так, были закуплены и установлены компьютерные томографы, аппараты УЗИ экспертного класса, комплексы суточного мониторирования артериального давления, ЭКГ, дефибрилляторы, другое оборудование», — сказала министр здравоохранения Якутии Лена Афанасьева.

Фото: Пресс-службы Минздрава РС(Я)
Источник: Пресс-служба Минздрава РС(Я)

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