Нацпроект «Культура» – важный этап развития библиотек

3 декабря стартовала трехдневная Научно-практическая конференция «Нацпроект «Культура» как новый этап в развитии муниципальных библиотек». Конференция проходит в формате онлайн по ссылке https://nlrs.ru/event-redirect/4749/

В церемонии открытия конференции принял участие первый заместитель министра культуры и духовного развития РС (Я) Владислав ЛЕВОЧКИН.

«Да, сложный 2020 год, – год вызовов и трудностей, стал прорывным в области библиотечного обслуживания. Библиотеки первыми перешли на дистанционные формы работы. Благодаря заслугам наших библиотекарей, Якутия признана литературным флагманом России, мы стали самым читающим регионом страны. Это значимое достижение для всех нас. У нас открылось 10 модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура», реализовано несколько уникальных проектов, таких как Яндекс-переводчик на якутский язык. Начался процесс по созданию на базе библиотек IT-центров, точек коллективной работы. Наши библиотекари могут подавать пример как другим работникам культуры, так и коллегам из-за пределов республики. Новые формы работы необходимо внедрять с учетом тех задач, которые перед нами ставит Национальный проект «Культура», – поздравил участников конференции Владислав Левочкин, подчеркнув, что республиканская субсидия по поддержке библиотек продолжится и в следующем году.

Директор Национальной библиотеки РС (Я) Саргылана МАКСИМОВА выступила с приветственной речью.

«Мы гордимся, что сегодня находимся в лидерах по открытию модельных библиотек. В 2019 году первая модельная библиотека на территории республики открылась в Беркаките. В этом году темпы открытия модельных библиотек по Нацпроекту «Культура» только увеличились. Для нас, для всего библиотечного сообщества региона, реализация Нацпроекта «Культура» – знаковое и важное направление работы», – отметила Саргылана Васильевна.

Генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим ДУДА предложил сотрудникам библиотек Якутии стать одними из первых участников проекта «Банк идей».

«Высокая динамика по открытию модельных библиотек на территории вашего региона — это показатель работы сотрудников библиотек. Очень важно не останавливаться на достигнутом. Мы с вами прошли очень хорошую школу совершенствования пространств, но сейчас нам надо думать о том, как этим опытом делиться. Кроме того, я бы хотел создать «Банк идей», в котором будут генерироваться практики и методики освоения цифрового пространства библиотеками, чтобы это стало достоянием более широкого круга профессионалов», – сказал Вадим Валерьевич.

Заместитель министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС (Я) Георгий АНДРЕЕВ отметил, что библиотеки сегодня активно цифровизируются, сотрудники библиотек имеют современное мышление и широкий кругозор, что очень важно в современном мире.

Заведующий научно-методическим отделом библиотековедения Российской национальной библиотеки, кандидат педагогических наук Сергей БАСОВ отметил, что Якутия сейчас находится в авангарде по созданию модельных библиотек.

«Уже получены средства на открытие 10 библиотек в вашей республике. Также вы стали победителем конкурса «Самый читающий регион». Это означает, что ваши библиотечные услуги получают высокий спрос, являются востребованными. Кроме того, в последние годы вы всегда входите в шорт-лист очень престижного всероссийского конкурса «Библиотечная аналитика». Желаю вам в дальнейшем таких же высоких успехов!», – поздравил участников конференции Сергей Басов.

На территории республики функционирует 501 общедоступная библиотека, из них 3 государственные, 498 муниципальных, в том числе в сельской местности – 407. По Нацпроекту «Культура» библиотеками уже получено из федерального бюджета 30 млн рублей, в 2021 году библиотеки получат 30 млн рублей.