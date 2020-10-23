Нацпроект «Культура»: В Якутии открылась первая модельная библиотека за полярным кругом

В арктическом поселке Тикси в Якутии в рамках национального проекта «Культура» 23 октября состоялось открытие первой арктической модельной библиотеки республики.

Тикси — один из самых северных поселков в Якутии, является центром северного морского пути. Детская библиотека здесь была открыта в далеком 1969 году.

Конкурс в рамках национального проекта «Культура» на получение средств для полной модернизации по модельному стандарту Районная детская библиотека-филиал п. Тикси выиграла в 2019 г. и получила пять миллионов рублей. Уже в этом году она была полностью отремонтирована, пополнилась новой техникой и книгами. Участие в открытии в режиме видео связи принял министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов.

«Надеюсь, что традиционные формы общения скоро будут восстановлены, и мы обязательно к вам приедем. Вы пример того, как нацпроект работает даже в самых крайних точках нашей страны. К вам приходят 1,5 тысячи читателей от трех до 70 лет. В этом году вы и библиотека в Якутске обновились благодаря нацпроекту. Коллеги, только успехов, так держать и только вперед. Мы продолжаем участвовать в конкурсе нацпроекта, еще трем нашим библиотекам выделено по пять миллионов рублей. Пусть в вашей библиотеке всегда горит свет, будут полные залы. К Новому году мы обязательно отправим посылку от Минкультуры республики с новыми книгами», — сказал министр культуры Якутии Юрий Куприянов.

Традиционную красную ленту перерезали глава Булунского района Игорь Кудряшов и директор библиотеки Айталина Иванова. Затем состоялась экскурсия по отремонтированным залам библиотеки.

В рамках нацпроекта была закуплена новая мебель, в том числе удобные диванчики и кресла для детей, модульные столы — трансформеры, стенды, полки и пр., установлен информационный терминал, обновлен книжный фонд. Открылись комната семейного чтения и отдыха для самых маленьких читателей и их родителей – давняя мечта библиотеки, также оснащенный интерактивной доской, проектором, ноутбуком и акустической системой — конференц-зал.

Работает в библиотеке и мини смарт-лаборатория с компьютерным залом на три рабочих места, выходом в Интернет. «Для наших читателей будут доступны полиграфические услуги, такие как, печать текста, ксерокопирование, сканирование и брошюрирование. Были приобретены цветной и черно-белый принтеры, МФУ и сканнер, также интерактивный стол. Мы смогли осуществить нашу мечту – открыть зал для семейного, это очень важно для нашего поселка», — рассказала директор библиотеки Айталина Иванова.

Также библиотеку в этот день в видео поздравили официальный куратор Национального проекта «Культура» заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова, генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуд и др.