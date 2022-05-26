Нацпроект «Демография» дает возможность якутянам освоить востребованную профессию бесплатно

С марта 2022 года на портале «Работа в России» стартовал прием заявок от граждан Якутии на бесплатное обучение по федеральному проекту «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

Кто претендует на обучение?

1️. Граждане 50 лет и старше

2. Граждане предпенсионного возраста

2️. Женщины в отпуске по уходу за ребенком от 0 до 3 лет

3️. Безработные женщины с детьми дошкольного возраста (до 7 лет)

4. Граждане до 35 лет*, которые с даты окончания военной службы по призыву не является занятым 4 месяца и более

5. Граждане до 35 лет*, которые с даты выдачи документа об образовании и (или) о квалификации, не является занятым 4 месяца и более

6. Студенты последних курсов высших и средних профессиональных учебный заведений, если для них отсутствует подходящая работа по полученной специальности

7. Работники, находящиеся под риском увольнения

8. Граждане, зарегистрированный в органах службы занятости в качестве безработного.

Какие курсы можно будет пройти в рамках программы?

Сегодня на портале «Работа в России» для жителей Якутии доступны более 500 образовательных программ. Все представленные курсы сформированы с учетом потребностей регионального рынка труда. Для удобства все актуальные курсы представлены на сайте ЦОПП Якутии по ссылке: https://copp14.ru/sodeistvie.

Для населения представлены такие курсы как: «Бухгалтерский учет в коммерческих организациях», «Специалист по социальной работе», «Интернет-маркетинг», «Парикмахерское искусство», «Поварское дело», «Бизнес планирование с нуля», «Младшая медицинская сестра по уходу за больными», «Сестринское дело», «Сварочное дело», «Слесарь по ремонту автомобилей» и другое.

Как проходит обучение?

Форма обучения зависит от выбранной программы. Очное обучение проходит на базе Центров обучения, обладающих квалифицированными педагогами и необходимым оборудованием. Также имеются курсы, которые проходят полностью в дистанционном формате.

Обязательства после завершения обучения?

В течение 6 месяцев после окончания обучения граждане должны трудоустроиться или открыть собственное дело (как индивидуальный предприниматель, самозанятый или учредитель юридического лица).

Какой документ получают граждане после завершения обучения?

После завершения обучения получаемый документ зависит от выбранной программы.

Гражданам могут быть выданы:

1. удостоверение о повышении квалификации;

2. диплом о профессиональной переподготовке;

3. свидетельство о профессии рабочего, должности служащего.

Как подать заявку на обучение?

Прием заявок слушателей проходит централизованно через сайт «Работа в России» (trudvsem.ru). Авторизация проходит через платформу Госуслуги.

Шаг 1. Перейдите на сайт регионального оператора по ссылке: https://copp14.ru/sodeistvie

Шаг 2. Ознакомьтесь с представленными курсами и нажмите «Подать заявление».

После выбора курса вас перенаправит на страницу входа через портал Госуслуг. Чтобы подтвердить заявку, необходимо авторизоваться через личный кабинет от портала Госуслуг.

Внимание! После подтверждения заявки вам необходимо в течение 3 рабочих дней обратиться в Центр занятости населения по месту жительства (пребывания). Там вы пройдете услугу по профориентации и получите подтверждение в участии либо отказ.

Если вы не обратитесь в Центр занятости населения в установленный срок, ваша заявка автоматически будет отклонена.

По всем вопросам: 89244602260, 89241720252 Региональный оператор.

Больше информации на телеграм-канале: https://t.me/newsCZ22