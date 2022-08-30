Нацпроект «БКД»: в Якутске создают безбарьерную среду для маломобильных граждан

При ремонте, реконструкции, строительстве, капитальном ремонте объектов улично-дорожной сети Якутска в обязательном порядке соблюдаются требования для беспрепятственного проезда маломобильных групп населения на пешеходных перекрестках при сопряжении улицы и тротуара, сообщили в МКУ «Главстрой» — муниципальном заказчике дорожных работ в рамках реализации НП «Безопасные качественные дороги».

Требования по доступности зданий и сооружений, беспрепятственного проезда на пешеходных перекрестках при сопряжении улицы и тротуара для маломобильных групп населения в обязательном порядке включаются при составлении технического задания на разработку проектно-сметной документации, проектные решения согласовываются с городским обществом инвалидов.

На ремонтируемых в этом году объектах улично-дорожной сети для облегчения использования тротуаров маломобильными гражданами предусмотрено устройство бортового камня плашмя (аппарель) в местах пешеходных переходов и разрывов тротуаров на съездах по ул. Очиченко на участке от ул. Бестужева-Марлинского до 1 колонии, ул. Тимирязева от ул. Дежнева до конечной автобусной остановки, ул. Ильменская на участке от ул. Чайковского до ул. Билибина.

Пешеходные тротуары и переходы, оборудованные средствами ориентирования в виде тактильных полос, которые заранее предупреждают о возможном препятствии или опасности, предусмотрены по ул. Труда, ул. Маяковского на участке от ул. Каландаришвили до ул. Широких-Полянского, ул. Якова Потапова от ул. Кеши Алексеева до кольцевой развязки «Гимеин».

В местах пересечения тротуаров с проезжей частью бортовые камни занижаются и будут возвышаться над покрытием не более, чем на 1,5 сантиметра, при этом ширина, продольный и поперечный уклоны тротуаров не превышают значений, установленных нормативными документами, сообщили специалисты МКУ «Главстрой».

На автобусных остановках по ул. Мархинская в мкр. Марха появятся площадки с пандусом.

По ул. Пирогова на участке от ул. Петра Алексеева до ул. Жорницкого, также на ул. Нагорная в мкр. Кангалассы проектами предусмотрены укладка тактильной плитки, стоянка для маломобильных групп населения с машино-местами. Выделенные машино-места будут обозначены дорожной разметкой и дорожными знаками.

Напомним, город Якутск принимает участие в национальном проекте «Безопасные качественные дороги» с 2019 году. За пять лет, до 2024 года, в городской агломерации будет построено и приведено в нормативное состояние 85 % дорог.

В 2022 году в рамках реализации нацпроекта «БКД» в Якутске приведут в нормативное состояние 28 новых объектов и 2 переходящих объекта прошлого года. Их общая протяженность составляет 34 километра 615 метров.