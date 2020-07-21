Национальный театр танца Якутии получил спецприз Международного фестиваля

Национальный театр танца РС(Я) получил специальный приз XXIV Международного фольклорного фестиваля — конкурса Витоша, который проводился с 15 по 18 июля онлайн. Организаторы фестиваля — Общественный центр Витоша и ансамбль София — 6 при поддержке Муниципалитета города Софии и Министерства культуры Республики Болгария.

Театр танца стал обладателем спецприза председателя оргкомитета, мэра муниципалитета Витоша Теодора ТИТКОВА. Это один из лучших призов фестиваля. В театре отмечают, что «довольны участием в таком престижном, очень необычном и так интересно организованном онлайн-фестивале».

Всего было заявлено 11 наград, среди них награда зрителя, этот приз получил ансамбль из Филиппин, набрав более двух тысяч голосов. Третье место заняли — Венгрия, Филиппины, Китай. Второе место — Румыния, Украина. Первое место — Куба. Гран-при — Африка.



Национальный театр танца РС(Я) им.С.А.Зверева-Кыыл Уола приглашение от организаторов XXIV Международного фольклорного фестиваля — конкурса Витоша получил в июне. Фестиваль является членом FIDAF — Федерации международных танцевальных фестивалей и был награжден призом «Лучший фестиваль FIDAF за 2016 год». Проводится ежегодно, но в этом году состоялся онлайн. Благодаря этому в фестивале принял участие и Театр танца.

Как рассказали в театре, сейчас в интернете много различных онлайн фестивалей, в основном состоящих только из потоковых видео некоторых групп фестиваля. Фестиваль Витоша был запланирован по-другому — в высоком качестве, максимально приближенном к реальному изданию. Все видео транслировались на LED экране размером 10×8 метров, построенном на реальной сцене под открытым небом, перед сценой, которая была расположена рядом с Национальным дворцом культуры, были установлены места для зрителей. На открытии фестиваля был приглашен мэр Софии.

Состоялись четыре фестивальных вечера с потоковой передачей видео на экране и прямой трансляцией на Facebook и Youtube. Выступление оценивало международное жюри. На участие были приглашены 24 группы, действительно лучшие в своих странах коллективов. С продюсером фестиваля Театр танца был знаком ранее по фестивалю в Южной Корее, где театр завоевал почетное второе место.

Условия участия на фестивале Витоша были таковы:

1.Нужно было предоставить видео танца записанный специально для конкурса.

2. Видеозапись руководителя с презентацией и приветствием к организаторам и гостям IFF VITОSHA.

3.Видеозапись болгарского танца Раченица в исполнении девушки и парня. От Театра танца танцевали Саина ВИНОКУРОВА и Альберт НИКИТИН. Из каждой группы был выбран один исполнитель для голосования. В итоге жюри голосовало за Альберта Никитина. Этот танец на странице фестиваля транслировался с 6 по 11 июля.

Голосование проводилось на выбор звания «Мома Вита» и «Момак Люлин» в честь влюбленных героев мифа, в честь которых названы горы в Софии. По итогам голосования «Мома Вита» была выбрана представительница Румынии, а «Момак Люлин» представитель Малайзии. Также у фестиваля Витоша есть традиция сажать дерево. В этом году эта церемония была сделана танцорами ансамбля София -6 от имени каждой группы, с указанием страны, флага и произнесения слов от имени групп. Якутия отправила традиционные слова якутского благословения Алгыс и попросили привязать цветную ленточку — салама.