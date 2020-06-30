30.06.2020
12:30
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Некролог
Национальный театр танца соболезнует
29 июня на 79 году жизни после продолжительной болезни ушёл из жизни заслуженный артист РСФСР, заслуженный артист Якутской АССР, народный артист Республики Саха (Якутия), профессор СВФУ им. М. К. Аммосова, кафедры фольклора и культуры, мастер-руководитель Республиканской творческой мастерской эстрадного искусства Государственного театра эстрады Республики Саха (Якутия) (РТМЭИ), Почетный гражданин Мегино-Кангаласского и Усть-Майского улусов, первый профессиональный артист эстрады Якутии, ветеран эстрады, наставник многих артистов Юрий Егорович ПЛАТОНОВ.
Коллектив Национального театра танца Республики Саха (Якутия) им. С.А.Зверева-Кыыл Уола приносит искренние соболезнования родным и близким.
Фото: SakhaLife.ru.
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