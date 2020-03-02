02.03.2020
18:00
120
Спорт
Национальный театр танца поздравляет своих героев
Продолжается ХХ Спартакиада профсоюза работников культуры г. Якутска. Национальный театр танца третий год находится в первой группе – группе сильнейших.
Вчера, в первый день весны прошли соревнования по шахматам, в которых команду театра представили Марфа Никитична Алексеева – портной театральных костюмов и театральных декораций и Прокопий Иванович Семенов – мастер-художник по изготовлению и реставрации музыкальных инструментов.
Среди восьми команд Национальный театр танца занял II место. Коллектив театра искренне поздравляет своих героев Марфу Никитичну и Прокопия Ивановича – обладателей серебряной медали, с большим успехом!
Желает здоровья, счастья, мира и добра, новых ярких впечатлений и новых спортивных побед!
Источник: Вера Черноградская
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