Национальный театр танца поздравляет с Днем театра

Национальный театр танца сердечно поздравляет всех коллег — артистов, работников невидимого фронта, поклонников, почитателей, попечителей, любителей и ценителей театрального искусства с профессиональным праздником – Всемирным днем театра!

Всемирный день театра — это международный профессиональный праздник театральных работников, учрежденный в 1961 году инициативой конгресса МИТ при ЮНЕСКО и отмечаемый 27 марта ежегодно во всем мире. Этот день проходит под единственным девизом, неизменным с первого дня. Девиз гласит, что театр является средством взаимопонимания и укрепления мира между народами.

Часто к этому дню всегда были приурочены целый ряд торжественных мероприятий: от театральных фестивалей до премьер новых спектаклей. Но в нынешней ситуации, связанной с мировой проблемой, впервые приходится проводить его вне театра и работать удаленно на дому.

Пожелаем неутомимым труженикам, артистам, творцам, созидателям, фанатам своего ремесла счастья в призвании, счастья в личной жизни, мудро, терпеливо, спокойно, достойно преодолеть трудности, сохранять веру, надежду и любовь к своим ближним, уважения, доверия коллегам, здоровья всем нам и до скорых встреч на наших спектаклях, концертах, проектах, ведь дарить людям радость, теплоту и надежду – большое счастье для артистов!



