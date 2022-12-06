06.12.2022
16:53
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Общество

Национальный театр танца направил однодневную заработную плату в помощь поддержки Донбасса

Коллектив Национального театра танца Республики Саха (Якутия) им. С.А.Зверева-Кыыл Уола поддержал решение президента страны Владимира Путина о защите политических и экономических интересов нашей Родины и решение главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева об оказании практической помощи жителям Донецкой и Луганской народных Республик и направил однодневную заработную плату в сумме 172 279, 37 (Сто семьдесят две тысячи двести семьдесят девять рублей) в помощь Северо-Восточный фонд помощи и поддержки Донбасса.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-центр Национального театра танца

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