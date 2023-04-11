11.04.2023
16:13
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Культура
Национальный театр танца и хореографы из Санкт-Петербурга готовят большой проект
В Якутск прибыли хореографы из Санкт-Петербурга.
Сегодня в Якутск по приглашению Национального театра танца прилетели хореографы из Санкт-Петербурга Олег Марков и Вероника Кулагина и сразу прибыли в театр, чтоб познакомиться с труппой, посмотреть на класс артистов балета. Дорогих гостей встретили по якутскому обычаю обрядом алгыс. Олег Александрович и Вероника Игоревна с завтрашнего дня приступят к постановке спектакля «Серебряная нить Земли Олонхо».
Автор музыки – Ян Круль, художник-постановщик – Екатерина Шапошникова, научный консультант – Ангелина Лукина. Премьера состоится 6 июня в Государственном театре оперы и балета им. Суоруна Омоллоона.
Фото: пресс-службы
Источник: Национальный театр танца Якутии
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