Национальный театр танца и хореографы из Санкт-Петербурга готовят большой проект

В Якутск прибыли хореографы из Санкт-Петербурга.

Сегодня в Якутск по приглашению Национального театра танца прилетели хореографы из Санкт-Петербурга Олег Марков и Вероника Кулагина и сразу прибыли в театр, чтоб познакомиться с труппой, посмотреть на класс артистов балета. Дорогих гостей встретили по якутскому обычаю обрядом алгыс. Олег Александрович и Вероника Игоревна с завтрашнего дня приступят к постановке спектакля «Серебряная нить Земли Олонхо».

Автор музыки – Ян Круль, художник-постановщик – Екатерина Шапошникова, научный консультант – Ангелина Лукина. Премьера состоится 6 июня в Государственном театре оперы и балета им. Суоруна Омоллоона.