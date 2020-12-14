Национальный театр танца готовит спектакль-притчу

В Национальном театре танца продолжается постановочная работа над музыкально-хореографическим спектаклем-притчей «Хара саһыл»/«Черная лиса» по мотивам одноименного произведения С.А.Зверева-Кыыл Уола.

Спектакль посвящен 120-летию со дня рождения великого самородка якутского народа Сергея Афанасьевича Зверева-Кыыл Уола. Премьера состоится как киноверсия 25 декабря 2020 г. в 20.00 на ютуб-канале театра.

Постановочная группа: композитор – Николай Михеев, автор либретто и режиссер-постановщик — Костас Марсаан, автор оригинального перевода – Зоя Попова, хореограф-постановщик – Светлана Бессонова, художник-постановщик – Екатерина Шапошникова, дирижер-постановщик – Николай Петров, научный консультант – доктор искусствоведения Ангелина Лукина. Плотным графиком идут постановочные и репетиционные работы, шьются новые костюмы, изготавливаются реквизиты и бутафория. Все мероприятия проходят со строгим соблюдением требований Роспотребнадзора.

С.А.Зверев-Кыыл Уола в своих произведениях стремился сохранить богатый фольклор якутского народа, точно воссоздавая исторические детали. Действие драмы «Хара саһыл» происходит в XVII веке. Тогда считалось большой удачей добыть черную лису. Шкура черной лисы настолько ценилась, что ее можно было обменять на лошадь. Узнав о добыче бедного охотника, многие стремятся завладеть черными лисятами, и это приводит к кровопролитным распрям. Во все времена зависть и жажда наживы приводили к трагедии. Желание стать обладателем большого богатства лишает людей разума. Эта тема злободневна, как никогда. Цель спектакля – заставить людей задуматься о том, к чему приводит бездумная погоня за деньгами.