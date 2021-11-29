Национальный суп помог якутянке в конкурсе «Мисс достояние нации»

27 ноября в Хабаровске состоялся краевой национальный конкурс «Мисс достояние нации», в котором приняли участие представительницы национальных объединений региона. За главный приз – диадему – борьбу вели восемь девушек украинского, армянского, бурятского, киргизского, еврейского, якутского, русского и молдаванского народов, сообщает пресс-служба постпредства Якутии в ДФО.

Конкурсантки рассказали жюри и зрителям о культуре, традициях и обычаях своего народа. В «Эрудит-конкурсе» участницы отвечали на вопросы об истории, традициях, культуре, о знаменитых представителях своей национальности.

Также девушки состязались в кулинарном и творческом конкурсах, дефиле в вечерних и национальных платьях и в этапе «Я – журналист», где они побывали в роли репортеров.

По итогам оценки жюри звания «Мисс достояние нации» удостоена участница из Армении.

Якутян представила Ляля ТЕТИНА, которая завоевала почетное звание I вице-мисс. Она родом из поселка Белая гора Абыйского улуса, учится на первом курсе Хабаровского государственного института культуры по специальности «Менеджмент социально-культурной деятельности».

«Принять участие в конкурсе мне посоветовала моя знакомая из института. Это мой первый опыт участия в подобном конкурсе, многому пришлось учиться с нуля. Подготовка к конкурсу шла полмесяца, мы за это время подружились с остальными участницами и помогали друг другу, чем могли.

Что касается номеров, для визитной карточки я выбрала игру на хомусе, в конкурсе таланта – читала стихи на якутском и русском языках, по кулинарии – приготовила сэлиэйдээх миин, а в качестве репортера сняла сюжет о краснокнижных животных в Хабаровском зоопарке.

Участие в конкурсе стало приятным опытом, я впервые выступала перед публикой и почувствовала, что многое могу. Это дало мне раскрыть другие стороны моей личности и почувствовать себя увереннее. Хочу поблагодарить моих родных и друзей за поддержку, а также постпредство Якутии в ДФО и руководителя народного хореографического ансамбля «Сэнкурэ» Маргариту Ким за помощь в подготовке», — поделилась I вице-мисс краевого национального конкурса «Мисс достояние нации».