Национальный рейтинг корпоративного управления АЛРОСА повышен до 8+



Российский институт директоров (РИД) повысил Национальный рейтинг корпоративного управления (НРКУ) АЛРОСА до уровня 8+ «Передовая практика корпоративного управления». АЛРОСА стала одной из двух компаний в России, имеющих на сегодняшний день такой высокий рейтинг.

До недавнего времени РИД оценивал практику корпоративного управления по трем компонентам: права акционеров, деятельность органов управления и контроля, а также раскрытие информации. С ноября этого года в методику НРКУ были включены новые критерии, связанные с управлением устойчивым развитием и ESG. В соответствии с обновленной методикой НРКУ АЛРОСА был повышен с 8 до 8+. Такая оценка означает, что компания следует существенной части рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления и стандартов в области устойчивого развития. При этом риски заинтересованных сторон, связанные с качеством корпоративного управления и управлением устойчивым развитием, незначительны.

К числу ключевых положительных моментов в практике корпоративного управления АЛРОСА РИД относит, в частности, положительную дивидендную историю, страхование ответственности членов Наблюдательного совета и Правления компании, наличие развитого института Корпоративного секретаря, раскрытие полной информации о структуре собственников, владеющих акциями, а также о других аспектах деятельности, в том числе большой объем дополнительной информации, содержащейся в годовом отчете.

В части устойчивого развития и ESG специалисты РИД отметили, что в АЛРОСА утверждена Программа в области устойчивого развития на 2021-2025 годы, вопросы устойчивого развития/ESG находятся в фокусе внимания Наблюдательного совета, который также контролирует процесс управления ESG-рисками. Кроме того, АЛРОСА реализует комплаенс-инициативы, готовит отчетность по стандартам TCFD и CDP, разрабатывает программу адаптации к изменению климата и программу достижения углеродной нейтральности.

«Таким образом, в результате переоценки по обновленной методике и с учетом произошедших корпоративных событий АК «АЛРОСА» (ПАО) присваивается НРКУ 8+», – говорится в официальном пресс-релизе РИД. На сегодняшний день аналогичный рейтинг в России имеет лишь одна компания.

С полным текстом пресс-релиза Российского института директоров можно ознакомиться здесь.