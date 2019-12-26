«Национальный рейтинг» и Айсен Николаев

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал итоговое за 2019 год исследование, посвященное оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации. Глава Якутии Айсен Николаев занял 14 место в «Национальном рейтинге», тем самым поднявшись на 11 позиций по сравнению с прошлым годом.

В первую группу рейтинга вошли 25 губернаторов. Тройку лидеров возглавил губернатор Тюменской области Александр Моор, второе место досталось губернатору Тульской области Алексею Дюмину, третье – мэру Москвы Сергею Собянину.

Айсен Николаев, для которого уходящий год стал первым полноценным годом в должности главы региона, занял 14 место. Эксперты «Национального рейтинга» в первую очередь отмечают его успехи в решении проблем, с которыми не могли справиться предшественники. Ярчайшим примером здесь, считают они, является положительное решение по строительству моста через реку Лена. В том же ряду – включение в Арктическую зону РФ дополнительно восьми районов республики.

«Все, кто знаком с внутрирегиональной повесткой, осознают огромное значение этих событий для развития республики. Айсену Николаеву удалось привлечь внимание к ним лично Владимира Путина. В итоге возросла личная популярность, усилились аппаратные позиции нынешнего главы Якутии», – сообщает ЦИК «Рейтинг».

В продолжение темы развития транспортной инфраструктуры эксперты отмечают возведение крайне необходимого для региона автомобильного моста через реку Марха в Нюрбинском районе. Появление этого, на данный момент самого длинного в республике перехода, стало заметным шагом в решении острейшей проблемы труднодоступности многих районов Якутии.

Эксперты также обратили внимание на последовательные шаги главы региона в развитии здравоохранения в республике. Здесь реализуются два крупных проекта – строятся современные онкологический и кардиологический центры. Это позволит в разы повысить качество медицинской помощи в регионе. На строительство только кардиологического центра предусмотрено федеральное финансирование в размере более 4 млрд рублей.

Высокую оценку получило привлечение к преобразованию Якутии представителей общественности и экспертного сообщества. В частности, в нынешнем году стартовала работа «Ленского клуба», объединившего потенциал ведущих экспертов страны.

«Айсен Николаев явно видит Якутию не только лидером в освоении Арктики и IT–технологий, но и общероссийским законодателем идей и смыслов, понимая, что первого без второго не бывает», – отметили эксперты.

Самое благоприятное впечатление связано с решительными и выверенными действиями Айсена Николаева во время антимигрантских выступлений в Якутске, случившихся в марте.

В итоге 2019 год, хотя и был для Айсена Николаева и республики очень непростым, но только укрепил авторитет главы региона. Не случайно, по сравнению с прошлогодним итоговым исследованием, он поднялся в таблицах рейтинга на 11 позиций.

Отметим, что результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества, в которых задействованы эксперты самой широкой профессиональной и социальной принадлежности. По их итогам первая группа рейтинга выглядит следующим образом:

1. МООР Александр Викторович – Тюменская область

2. ДЮМИН Алексей Геннадьевич – Тульская область

3. СОБЯНИН Сергей Семёнович – Город федерального значения Москва

4. МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич – Республика Татарстан

5. САВЧЕНКО Евгений Степанович – Белгородская область

6. АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич – Ямало-Ненецкий автономный округ

7. БЕГЛОВ Александр Дмитриевич – Город федерального значения Санкт-Петербург

8. КУВШИННИКОВ Олег Александрович – Вологодская область

9. НИКИТИН Глеб Сергеевич – Нижегородская область

10. ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич – Ленинградская область

11. КАДЫРОВ Рамзан Ахматович – Чеченская Республика

12. КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович – Краснодарский край

13. ХАБИРОВ Радий Фаритович – Республика Башкортостан

14. НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич – Республика Саха (Якутия)

15. АЛИХАНОВ Антон Андреевич – Калининградская область

16. АЗАРОВ Дмитрий Игоревич – Самарская область

17. ГУСЕВ Александр Викторович – Воронежская область

18. КОМАРОВА Наталья Владимировна – Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

19. ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич – Республика Мордовия

20. НОСОВ Сергей Константинович – Магаданская область

21. АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич – Калужская область

22. АКСЁНОВ Сергей Валерьевич – Республика Крым

23. КОЖЕМЯКО Олег Николаевич – Приморский край

24. ТРАВНИКОВ Андрей Александрович – Новосибирская область

25. ВАСИЛЬЕВ Владимир Абдуалиевич – Республика Дагестан

Ознакомиться с полным списком «Национального рейтинга», куда входят 85 губернаторов, можно на сайте Центра Информационных Коммуникаций «Рейтинг» по ссылке: http://russia-rating.ru/info/17247.html.