Национальный рейтинг главы Якутии

Эксперты «Национального рейтинга» считают главу республики Саха (Якутия) Айсена Николаева одним из наиболее эффективных региональных руководителей России и отмечают ряд ключевых событий, позволивших ему улучшить своё положение в исследовании.

В рассматриваемый период в Южной Якутии состоялся запуск первой очереди самой крупной в России угольной шахты и находящейся при ней обогатительной фабрики наиболее востребованного на мировых рынках коксующегося угля. Очередным примером удачной работы Айсена Николаева с федеральными структурами стало подписание с «Газпромом» масштабной программы газификации региона. Эксперты вполне солидарны с оценкой главы республики, заявившего, что это соглашение в ближайшие годы зримо улучшит качество жизни десятков тысяч якутян (для огромного по территории, но малонаселенного субъекта Российской Федерации это весьма значимая цифра) и станет важнейшим стимулом экономического и социального роста сразу для нескольких районов Западной и Южной Якутии.

Как успех Айсена Николаева аналитики отмечают и поддержку его инициативы главой государства и федеральными органами власти. По предложению главы Якутии правительство страны сможет уже в нынешнем году увеличить закупки алмазов в Гохран. Разумеется, подобный шаг полностью не компенсирует влияние падения международных алмазных рынков, однако он абсолютно необходим как элемент поддержки алмазодобывающей отрасли Якутии.

С учётом значения, которое придаёт Айсен Николаев развитию северных территорий Якутии, ощутимую пользу региону принесёт и недавно принятый федеральный закон, создающий условия для привлечения крупных инвесторов в арктические районы республики. Среди других значимых инициатив Айсена Николаева, одобренных экспертами, – работа над получением федеральной поддержки в вопросе лизинга речных судов и требование ввести в правовое поле добычу мамонтовой кости. Оба этих направления имеют федеральное значение, но особенно важны для Якутии.

В республике активно идёт комплексное жилищное строительство. Однако глава Республики Саха (Якутия) ставит задачу кратно увеличить объёмы вводимого жилья с особым акцентом на возведение социальных объектов и благоустройство территорий. Примером такого современного строительства станет комплекс из 26 многоквартирных домов в Нерюнгри – втором по численности населения городе Якутии. Параллельно здесь ведутся работы по качественному улучшению водоснабжения и развитию городской медицины. Важной вехой для регионального образования стало открытие в Якутске Международной Арктической школы – первого на Дальнем Востоке учебного заведения такого уровня.

Более надежной и разветвлённой становится транспортная система республики. Здесь ведётся строительство новых автомобильных трасс (три из них – федеральные), а также ремонт и реконструкция существующих. Значимым событием стало открытие в один день, 11 октября, сразу четырёх мостовых переходов через своенравные якутские реки на федеральной автотрассе «Вилюй».

Эпидемиологическое положение в республике сам Айсен Николаев определил как «крайне сложное», но и на этом направлении действия республиканского руководства большинство экспертов посчитали рациональными, соответствующими имеющимся в его распоряжении возможностям.