Национальный парк «Кыталык» — претендент в список ЮНЕСКО!

Парк стал на шаг ближе к званию объекта Всемирного наследия.

Национальный парк «Кыталык» смог попасть в обновленный предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Информация об этом появилась на сайте международной организации. Таким образом, «Кыталык» стал официальным претендентом на получение звания объекта Всемирного наследия.

Теперь национальному парку предстоит подготовить пакет документов совместно с Министерством природных ресурсов и экологии РФ. Если в ближайшие годы досье будет готово, тогда решится вопрос о включении уникального природного объекта уже в основной список ЮНЕСКО.

Национальный парк «Кыталык» находится в Аллаиховском улусе. Общая площадь составляет 1 885 554 га. Парк является ключевой орнитологической территорией международного значения. Он включен в Международную сеть особо охраняемых местообитаний редких журавлей Северо-Востока Азии, созданную по инициативе Международного Фонда Охраны Журавлей и Международного бюро по сохранению водно-болотных угодий.

Кыталык — якутское название стерха, одного из самых редких видов журавлей на нашей планете. В национальном парке расположено более 70% гнездовых территорий восточносибирской популяции.

Справка

ЮНЕСКО – специализированное учреждение Организации Объединенных наций (ООН) по вопросам образования, науки и культуры. В него входят свыше тысячи объектов, имеющих природную и культурную значимость. Россия представлена в списке 18 культурными и 11 природными памятниками. Среди них Московский Кремль и Красная площадь, озеро Байкал, девственные леса Коми, вулканы Камчатки, остров Врангеля.