Национальный музей Якутии приглашает на встречу с художником Семеном Луканси

21 июля 2021 года в 11.00 ч. Национальный художественный музей РС (Я) приглашает на творческую встречу с художником-живописцем, участником и лауреатом международных и всероссийских выставок, членом союза художников России Семеном Егоровичем Никифоровым – Луканси. Мероприятие проводится в рамках выставки «Музей благодарит… Дары и передачи последних лет».

Семен Луканси в своём творчестве обращается к истории и культуре Якутии, мотивам народного орнамента. Художник знакомит зрителей с образами родного края и людьми его населяющими через колоритные портреты, натюрморты, пейзажи. По окончании МГАХИ имени В.И. Сурикова поступил в мастерские Академии художеств, где работает под руководством академика А.П. Ткачева. В марте 2021 года Семен Луканси с картиной «Сила Сибири» стал победителем всероссийского конкурса профессиональных художников «О чем твоя Россия?», а в начале лета выпустил коллекцию одежды с репродукциями своих работ.

У посетителей будет возможность познакомиться с живописным полотном Семена Луканси «Абакаяда», представленным на выставке, задать интересующие вопросы и узнать тонкости творческого процесса из первых уст.

Мероприятие состоится в Выставочном зале Национального художественного музея РС (Я) по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 12, 2 этаж. Вход для посетителей – 100 руб. Количество мест ограничено.

Справки по тел.: 8 (4112) 33-52-79.