Национальный концерн «Сахабулт» об амбициозных планах и модных трендах

Сохранить охотничьи промыслы

Испокон веков пушнина на Руси ценилась на вес золота, а якутские меха особенно. Сделать Якутию столицей мировой меховой моды – такие амбициозные планы поставил перед собой национальный промысловый концерн республики «Сахабулт».

Для популяризации якутской пушнины предприятие делает многое, в том числе представляет продукцию на федеральных конкурсах и выставках-ярмарках легкой промышленности. На Всероссийском фестивале «Зима начинается с Якутии» «Сахабулт» и Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ярославского подписали соглашение о намерениях создать Музей Меха.

Ассортимент продукции компании – более двух тысяч изделий в разных ценовых сегментах. Для этого предприятие привлекает ведущих дизайнеров и делает ставку на национальный колорит. Продвижение и реализация изделий, популяризация художественных промыслов, интеграция народных традиций и современных технологий требуют поставки качественного сырья.

Генеральный директор АО ФАПК «Сахабулт» Михаил Павлов:

— Наше предприятие уникальное, разнонаправленное. У нашего предприятия имеется на основании долгосрочной аренды охотничьи угодья в размере 22,4 млн. га. То есть у нас своя пушно-меховая платформа. Мы сами добываем зверя, выделываем шкуры. Работают кожевенный цех, цех выделки пушнины, а также цеха по созданию готовых изделий – меховой и кожаной обуви, трудятся скорняки. Отдельное направление – изготовление сувенирной продукции. В производственных цехах соблюдаются технологические требования по пошиву меховых и кожаных изделий, продукция производится по стандартам ГОСТ. Всего на предприятии занято порядка 200 человек.

О том, в каких объемах оно заготавливается, не наносит ли добыча ценного меха урон популяции животных, а еще о том, какой мех пользуется популярностью, мы беседуем с начальником отдела заготовки и охотпромысла АО ФАПК «Сахабулт» Гаврилом СТРЕКАЛОВСКИМ.

– Гаврил Петрович, мех – это не просто средство для спасения от холода. Для нас, жителей Севера, пушнина связана с нашей историей и культурой. В том числе культурой добычи ценного меха. На какой территории он добывается и кто поставляет вам сырье?

– Наше предприятие имеет 43 участка охотугодья в 24 районах республики. Добыча пушного зверя производиться в большинстве территориях охотничьего угодья где водиться пушной зверь. Ежегодно, согласно выделяемой Департаментом охотничьего хозяйства РС(Я) квоте, наши охотники добывают пушнину на закрепленных участках. По договорам на добычу с нами работает около 750 человек, вести охоту они имеют право в указанные сроки. АО ФАПК «Сахабулт» единственное предприятие, которое принимает у населения пушнину круглый год. Любой охотник, имея соответствующие документы, может сдать шкурки и получить денежные средства. Другое дело не любой охотник сможет выследить зверя и подстрелить его так, чтобы ценный мех не был испорчен. Ведется охотустройство территорий в соответствии с ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов». Каждый участок закреплен за охотниками, где работают более 750 человек на промысле пушнины и более 1500 человек охотников – любителей (утки, боровая дичь, копытные).

В Якутии общая площадь охотугодья составляют более 131 млн гектаров. Из них лишь 17% являются подведомственной территорией концерна «Сахабулт». То есть наши охотники не имеют права промышлять в других охотничьих землях.

– Сколько меха добывается в Якутии за год?

– В 2019 году охотники добыли соболя около 60 тыс. шкур, белки более – 10 тыс. шкур, ондатры – 15 тыс., лисы – 550 шкур, песца – 100, других видов (колонок, горностай, и т.д.) – 1,5 тыс.

– 60 тысяч штук соболя – цифра внушительная. Не наносится ли тем самым ущерб популяции соболя? Какие ведутся методики расчета того или иного зверя?

– В охотничьих хозяйствах периодически организуется маршрутный учет животных. Сейчас, к примеру, делают учет на 2020 год. Каждый охотник на своем участке фиксирует следы диких животных. На основании этих данных делается итог – какой зверь и в каком количестве обитает на данном участке. После берутся отчеты нескольких охотников и делается общий расчет. Данные поступают в охотничьи хозяйства. Оттуда – в Министерство экологии и природопользования РС(Я). Окончательные результаты направляются в соответствующее ведомство в Москву. А те отправляют итоговые цифры: какого зверя и в каких объемах нужно добыть в ближайшей перспективе без нанесения ущерба животному миру региона. Так что больше, чем нужно, мы добывать не можем и не будем.

– В советское время каждая женщина считала за честь иметь в зимнем гардеробе песцовые шапку и воротник. Однако сто добытых в прошлом году песцовых шкурок и 60 тысяч соболиных наводят на мысли о меняющейся моде.

– Да, в последние годы песец почти не востребован. К тому же и качество песца не то, что было раньше – мездра стала тонкая, крайне неудобна для выделки.

– Зато в тренде Его Величество Соболь?

– Совершенно верно. Соболь ценился во все времена как наиболее красивый, прочный, а потому дорогой мех. Согласитесь, он смотрится благородно, более того роскошно, наши якутские соболя с удовольствием носят женщины не только в России, но и за рубежом…

С этими словами мы с Гаврил Петровичем отправляемся в цех заготовки. Здесь руководит работой сотрудников главный товаровед Вячеслав СЛЕПЦОВ. В помещении ощутимо прохладно. Низкая температура необходима для лучшей сохранности меха.

Штабелями высятся вывернутые наизнанку шкуры чернобурой лисы, ондатры, белки. В отдельном помещении уже выделанные заготовки крупных хищников: медведей, волков, рыжей лисы и песца. Качество обработки высочайшее: шкуры легкие, мягкие. Приятно держать в руках невесомую шкуру соболя! Можно представить, как комфортно нашим модницам будет носить изделия с лейблом концерна «Сахабулт».

И завершим наш репортаж из цехов предприятия небольшой исторической справкой.

Через два года национальный промысловый концерн республики «Сахабулт» отметит 30 лет (создан в 1992 году Указом Президента РС(Я) Михаила НИКОЛАЕВА).

Перемены в экономике в начале 90-х годов поставили под вопрос налаженную и рациональную систему ведения охотничьего хозяйства. Для сохранения отрасли и был создан национальный охотничий концерн «Сахабулт». Увеличение на основе прогрессивных технологий выпуска высококачественных меховых изделий, сохранение традиционного занятия коренного населения республики, рациональное использование и воспроизводство ресурсов охотничьих животных, организация материально-технического обеспечения охотников – все это стало основой осуществления единой государственной политики в деле сохранения охотничьего промысла.

Добыча и экспорт пушнины – и во времена российской империи, и в советское время – приносили значительные доходы в государственную казну (достигая до 70% доходов казны).

Уверена, качество и объемы поставок на потребительский рынок изделий из якутской пушнины должно стать одним из высокодоходных отраслей экономики нашего региона, благодаря труду профессионалов концерна «Сахабулт».