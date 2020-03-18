Национальный художественный музей ограничил доступ детям и студентам
С 18 марта 2020 г. в связи с эпидемиологической ситуацией Национальный художественный музей РС(Я) вводит ряд изменений в работе музея:
– ограничивает доступ лицам до 18 лет, студентам CCУЗов и ВУЗов, иностранным гражданам;
– рекомендует не посещать экспозиции и выставки группами, в связи с чем отменяет групповые экскурсии;
– ограничивает пребывание максимального количества посетителей в залах;
– отменяет все массовые мероприятия, численностью более 50 человек;
– приостанавливает работу детских музейных кружков и студий;
– приостанавливает работу «Арт-кафе»;
– просит приходить в музей исключительно в собственных медицинских масках.
Ограничения вводятся в основном здании НХМ РС(Я) (ул. Кирова,9) и в филиалах в г. Якутске: Картинной галерее академика Афанасия Осипова (ул. Хабарова, 27), Выставочном зале (ул. Кирова,12, 2 этаж, здание Комдрагметалл), Дом художника (ул. Лермонтова, 31/2Б).
Приносим извинения за доставленные неудобства и надеемся на скорейшее возобновление нашей деятельности. Желаем вам и вашим близким здоровья!
Напоминаем, что многие экспозиции и выставки доступны совершенно бесплатно в режиме онлайн. Не выходя из дома, вы можете совершить виртуальный тур, познакомиться с работами из музейной коллекции, посмотреть интервью с художниками и многое другое:
Виртуальный тур по НХМ РС(Я): http://sakhamuseum.ru/virtual_tour/vtour.html
Онлайн-выставка «Героический эпос олонхо в изобразительном искусстве Якутии»
Онлайн-выставка «Золотая коллекция. Русское искусство»
Онлайн-выставка «Помнить всех, помнить всегда», посвященная 70-летию Победы в Великой отечественной войне
Онлайн-выставка «Песнь о Лене»
Онлайн-выставка «Петр Петрович Романов»
Онлайн-выставка «Семен Николаевич Пестерев»
Интервью с художниками и специальные материалы на Youtube-канале музея.
Рубрика «Картина» на детском канале «Чохоон»
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