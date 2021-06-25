Национальный центр медицины повышает свой уровень до международного

Попадая в лечебное учреждение, каждый пациент должен быть уверен на 100 процентов – о его здоровье позаботятся самым должным образом. С того момента, как он переступит порог больницы и до выписки, за его состояние будут нести ответственность специалисты медицинского учреждения. Этой теме, которой в России уделяют меньше внимания, чем за рубежом, была посвящена в рамках Недели качества в здравоохранении межрегиональная научно-образовательная конференция «Управление качеством и безопасностью медицинской деятельности в медицинских организациях».

Конференция состоялась в ГАУ РС(Я) «Республиканская больница №1 – Национальный центр медицины». О том, какие темы обсуждались и какие цели преследовало серьезное мероприятие, мы беседуем с директором НЦМ-РБ№1 Станиславом ЖИРКОВЫМ.

Справка:

Жирков Станислав Николаевич – врач-хирург высшей квалификационной категории, отличник здравоохранения Российской Федерации. Возглавляет ГАУ РС (Я) «РБ№1-НЦМ» с апреля 2021 года.

В состав РБ№1-НЦМ входят пять лечебно-диагностических центров (консультативно-диагностический, клинический, педиатрический, перинатальный, Республиканский кардиологический диспансер) с 45 клиническими специализированными отделениями, в которых функционирует 752 коек, 5 реанимационных отделений, 20 операционных залов и поликлиника мощностью 905 посещений в смену.

Ежегодно в стенах РБ№1-НЦМ получают лечение в стационаре более 20 тысяч больных. Свыше 50 тысяч пациентов посещают поликлинические подразделения. Проводится свыше 2 миллионов исследований, более 12 тысяч операций, принимаются свыше 2 тысяч родов.

– Станислав Николаевич, кто из представителей медицинских светил России принял участие в конференции?

– Перед нами выступили эксперты ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора: И.В. Иванов – генеральный директор ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора; Д.Ф. Таут – заместитель начальника отдела управления качеством и оценки медицинской деятельности ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора; Д.А. Подольский – главный специалист отдела управления качеством и оценки медицинской деятельности ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора. Также приняли участие Ник Гульдемонд – старший исследователь департамента общественного здоровья и первичной помощи медицинского центра Лейденского Университета (Нидерланды) и профессор Первого Московского государственного университета имени Сеченова Михаил Торичеллиевич Югай, доцент кафедры Управления экономики здравоохранения Высшей школы экономики.

– Основная цель проведения конференции – присвоение Национальному центру медицины стандарта качества Национального института качества Росздравнадзор. Что он дает?

– Он демонстрирует зрелость системы и культуры качества и безопасности медицинской деятельности в медицинских организациях, а также ее адаптивность. Что в итоге становится решающим для жизни сотен тысяч людей. Управление качеством медицинской деятельности будет основной политикой Национального центра медицины.

Через полтора года после проведения аккредитации и аудита планируем получить знак качества Национального института качества Росздравнадзор с последующей Международной аккредитацией JCI. В последующем планируем экспорт медицинских услуг, работать с международными страховыми компаниями, оказывать медицинскую помощь на уровне международных стандартов. Как раз для этого мы должны соответствовать международному стандарту качества JCI.

– Как вы оказываете медицинские услуги без стандарта качества?

– Сейчас в своей работе опираемся на регламентирующие приказы нашего регулятора (Минздрав РФ, РС(Я), Росздравнадзор). До 2013 года руководствовались стандартами ISO – документа, устанавливающего требования, спецификации, руководящие принципы. Аккредитация будет основываться на платформе ISO. Наработки у нас есть, наша больница достаточно подготовлена к ее внедрению и, конечно же, высококвалифицированный коллектив. Мы же Флагман здравоохранения республики и должны ему соответствовать…

С участниками из других регионов и медицинских организаций республики в первый день слушали научные доклады. Во второй день провели мастер-классы с заведующими основных линейных подразделений, обсудили вопросы, связанные с аккредитацией. Уверен, в последующем для оказания качественной медицинской помощи все медицинские организации республики должны пройти аккредитацию. Это основной инструмент, направленный на благо пациента.

– В вопросах безопасности медицинской деятельности НЦМ стал пионером.

– Да, нас поддерживает в этом правительство и Глава Республики Саха (Якутия), Министерство здравоохранения РС(Я). Они понимают необходимость внедрения знака качества как основного инструмента оказания качественной и доступной медицинской помощи.

Кроме того, нас поддержал Медицинский институт СВФУ, кафедра общественного здоровья и здравоохранения (профессор, д.м.н. Саввина Надежда Валерьевна), директор Николай Михайлович Гоголев выражаю личную благодарность. Также благодарю руководителя Территориального отдела Росздравнадзора Евгения Николаевича Иннокентьева. Они понимали необходимость и важность конференции и приняли в ней активнейшее участие. Хочу сказать слова признательности Главе Якутии Айсену Николаеву и министру здравоохранения Елене Борисовой. В будущем начнем масштабировать знак качества на всю республику. Этим займутся обученные аудиторы среди наших врачей, заведующих отделений, которым также в рамках договора будет доверено обеспечение аудита и обучение медицинских организаций. Предстоит большая работа.

– Давайте затронем вопрос пандемии новой коронавирусной инфекции? Нередко звучат обвинения в адрес врачей, что ничем, кроме ковида, они не занимаются, не лечат другие болезни. Вы согласны с этим?

– Национальный центр медицины ни на один день не сокращал объем специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи детскому и взрослому населению. В полном объеме принимали и принимаем всех пациентов с учетом противоэпидемических мероприятий. Есть требования, при соблюдении которых мы принимаем всех пациентов с другими болезнями и оказываем специализированную медицинскую помощь. Также мы по приказу министерства здравоохранения Республики экстренно принимаем больных по профилям кардиология и пульмонология.

В Национальном центре медицины развернут один из самых крупных инфекционных госпиталей Республики. На базе республиканского кардиодиспансера и студенческого общежития СВФУ им. М.К. Аммосова развернуты 170 коек для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией, в том числе 25 коек для тяжелых и крайне тяжелых больных с новой коронавирусной инфекцией. За этот период врачами НЦМ пролечено 980 пациентов с COVID — 19

Мы научились лечить ковид. В прошлом году медицина не знала, как лечить больных с новой коронавирусной инфекцией. Сегодня могу сказать с уверенностью, наши врачи и медсестры полностью работают в соответствии со всеми стандартами лечения, прошли обучение, в декабре прошлого года ездили в основной инфекционный госпиталь в Коммунарке. Вернулись с большим багажом, и теперь по всем международным стандартам проводим лечение ковидных больных. Выработали индивидуальный подход подбирать дозировку лекарств. Отработано взаимодействие с ведущими инфекционными госпиталями страны, консультируемся путем телемедицинских консультаций со старшими коллегами из Москвы.

Хочу заметить, что для организма азиатов лечение должно быть немного другим, чем у жителей Европы, с индивидуальным подходом. Те дозировки – стандартные, рекомендованные для европейцев, могут быть токсичными для нашего населения. Точно такое же лечение применяется при лечении онкобольных.

К сожалению, вирус очень агрессивный, а значит, мы должны выработать коллективный иммунитет. Другого пути просто не существует. Человечество спасли вакцины, избавив навсегда от эпидемий оспы, чумы, холеры. Население должно правильно понимать необходимость вакцинации. Вакцины абсолютно безопасны.

Вот как оценил проведение конференции в стенах Национального центра медицины в Республике Саха (Якутия) генеральный директор ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора Игорь ИВАНОВ:

− С 2016 года ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора ведет работу по формированию единых подходов к обеспечению качества и безопасности медицинской деятельности в рамках реализуемого проекта «Внедрение Предложений (практических рекомендаций) по организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в медицинских организациях Российской Федерации».

Сотрудничество с ФГБУ «Национальный институт качество» Росздравнадзора предусматривает внедрение системы управления качеством в медицинских организациях региона, формирование единых подходов к внедрению в практическую деятельность требований действующих нормативных документов и повышению качества оказания медицинской помощи населению Республики Саха (Якутия).

Опыт внешних оценок, проводимых специалистами ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора, показывает, что в большинстве случаев медицинские организации сталкиваются с проблемами управления ресурсами, что, с одной стороны, создает дополнительные трудности с точки зрения финансовых затрат, с другой стороны, несет реальную угрозу и риск для безопасности пациентов.

Особый акцент сделан на практических измеримых результатах внедрения предложений (практических рекомендаций) Росздравнадзора:

− снижение летальности: общей летальности, досуточной летальности от ОИМ, летальности от ОНМК, сочетанной тяжелой травмы и др.;

− увеличение показателей удовлетворенности пациентов качеством оказываемой медицинской помощи;

− увеличение эффективности оборота койки, снижение койко-дня, оптимизация коечного фонда в медицинских организациях;

− оптимизация ресурсного управления (снижение неэффективных финансовых затрат в результате рационального использования лекарственных средств, уменьшение числа дублирующих клинических анализов, снижение количества штрафных санкций).