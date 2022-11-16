Национальный центр медицины отметил юбилей!

10-11 ноября Национальный центр медицины отметил 30-летие, в развитие и становление которого каждый сотрудник приложил немало усилий.

Прошли интересные насыщенные дни, проведены секционные заседания, конкурсы молодых специалистов, аспирантов по профилям: «кардиология», «неврология», «терапия», «гематология», «неврология», «лабораторная диагностика», «хирургия», «нейрохирургия», «анестезиология и реаниматология», «рентгенэндоваскулярная и сердечно-сосудистая хирургия», «патологическая анатомия», «акушерство и гинекология», «педиатрия», «детская хирургия», «генетика», «неонатология», «организация здравоохранения и профилактическая медицина», конкурс постерных докладов, пленарное заседание «Обеспечение качества и доступности медицинской помощи. Лучшие практики» с Международным участием, участием почетных гостей академика РАН, д.м.н., профессора, руководителя научного отдела неотложной кардиологии и сердечно-сосудистой патологии ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифософского» Департамента здравоохранения г. Москвы, зав. кафедрой рентгенэндоваскулярной и сосудистой хирургии ФДПО ФГБУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ» Кокова Л.С.; к.м.н., доцента кафедры экономики и управления факультета социальных наук Высшей школы экономики Югай М.Т.; доктора медицинских наук, заведующей отделением кардиологии ГБУЗ «ГКБ №15 им. О.М. Филатова ДЗМ» Соколовой Н.А.; заместителя генерального директора Национального института качества Росздравнадзора Швабского О.Р.; профессора Овсянникова Д.Ю., доктора медицинских наук, заведующего кафедрой педиатрии Медицинского факультета Российского университета дружбы народов; с международным участием профессора Чон Ён Ён, генерального директора больницы Хвасун Университета Чоннам, Республика Корея, Ким С.В., профессора Международного медицинского центра госпиталя Бундан Сеульского национального университета, г. Кванджу, Республика Корея, Ника Гульдемонд, эксперта ВОЗ, профессора, старшего исследователя Департамента общественного здоровья и первичной помощи медицинского центра Лейденского университета, Нидерланды, были проведены уникальные операции, впервые в республике сделана операция эмболизация маточных артерий при миомах матки Акинфиевым Д.М., заведующим отделением РХМДиЛ ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. акад. В.И. Кулакова МЗ РФ».

Были проведены мастер-классы Ревуненковым Г.В. руководителем отдела инновационных диагностических методов исследования, к.м.н., ведущим научным сотрудником НИИ педиатрии и охраны здоровья детей НКЦ №2 ФГБНУ «Российский научный центр хирургии им. ак. Б.В. Петровского»; Дорошенко Д.А., заведующим отделением лучевых и функциональных исследований ГБУЗ «ГКБ №15 им. О.М. Филатова ДЗМ», к.м.н., доцентом кафедры УЗД ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Главным врачом Клиники кардиохирургии ФГБОУ ВО «Амурская государственная медицинская академия МЗ РФ» Коротких А.В. были проведены операции «Эндоваскулярная атероэктомия при облитерирующем эндоартериите», а также было проведено торжественное мероприятие с чествованием ветеранов.

За эти 30 лет пройден сложный и интересный, отмеченный многими открытиями и достижениями, путь становления и развития специализированной, высокотехнологичной медицинской помощи на благо сохранения здоровья населения региона.

Выдающуюся роль в создании и становлении Национального центра медицины сыграл наш Первый Президент Михаил Ефимович Николаев. Его воля и стремление дать республике новое качество жизни способствовали совершению настоящего прорыва в развитии здравоохранения республики. Нам очень отрадно отметить, что в юбилейный год Национального центра медицины и к 85-летию Первого Президента Республики Саха (Якутия) Михаила Ефимовича Николаева Указом Главы Республики Саха (Якутия) Айсеном Сергеевичем Николаевым от 13 ноября 2022 г. №2676 «О 85-летии Первого Президента Республики Саха (Якутия) Михаила Ефимовича Николаева» нашей больнице присвоено имя Первого Президента Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаева.

На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что Национальный центр медицины не просто есть – он состоялся. Строительство Медцентра было единственно верным решением в условиях сложившейся к концу 80-ых годов диспропорции между потребностями и возможностями здравоохранения республики. Собственной историей он доказал значимость в жизни якутян.

Нам предстоит много работы по дальнейшему развитию высокотехнологичной медицинской помощи в нашей республике, геномной медицины, биомедицинских технологий и мы знаем, что наши замыслы осуществятся.