Национальный центр медицины отметил 55-летие детской хирургии Якутии

1 декабря 1967 года в Детской республиканской больнице открылось детское хирургическое отделение на 40 коек. Эта дата стала отправной точкой для развития детской хирургической службы. С 1967 года работал Виктор Феликсович Соболевский, приехавший после окончания Хабаровского мединститута, с открытия отделения работал Евгений Николаевич Пономарев. Мы гордимся именами таких детских хирургов как Эдуард Иванович Петухов, Валентин Николаевич Николаев, врач детский ортопед Альбина Александровна Николаева, Алексей Леонидович Зуев, Евгений Павлович Васильев, Нина Федоровна Степанюк, Валентина Алексеевна Саввина и др.

Сегодня детская хирургия в Республиканской больнице №1- Национальном центре медицины представлена 7 специализированными отделениями: хирургическим отделением с койками хирургии новорожденных, отделением гнойной хирургии, урологическим отделением с койками детской гинекологии, ортопедо-травматологическим отделением, нейрохирургическим отделением с койками офтальмомикрохирургии, ЛОР отделением с койками челюстно-лицевой хирургии, отделением сердечно-сосудистой хирургии, и в ноябре этого года открыт центр амбулаторной детской хирургии. В год детскими хирургами выполняется более 4 тысяч операций различной категории сложности, высокотехнологичная медицинская помощь оказывается по 14 группам. Детская хирургия встречает свой 55-летний юбилей значимыми достижениями:

— расширяется спектр эндовидеохирургических вмешательств детям, начиная с периода новорожденности – сегодня 48% плановых операций детям и 95% экстренных абдоминальных операций выполняется с применением миниинвазивных технологий,

— проводится коррекция практически всех врожденных пороков развития, в том числе сердечно-сосудистой системы,

— заложена своя научная школа — многие хирурги являются аспирантами и соискателями,

— наши врачи активно участвуют в научно-образовательных мероприятиях, проводимых Российской Ассоциацией детских хирургов, представляя на высоких форумах результаты своих уникальных методик и авторских патентов.

В рамках юбилейных мероприятий, посвященных 55-летию детской хирургической службы Республики Саха (Якутия) в Республиканской больнице №1 – НЦМ состоялись мастер-классы, научно-практические конференции и круглые столы с участием именитых детских хирургов и специалистов в области детской хирургии из разных городов России. 1 декабря 2022 года в Национальном центре медицины прошел Круглый стол «Возможности фетальной хирургии на современном этапе». С докладом из г. Екатеринбурга выступила д.м.н., профессор, заведующая ОБФЛ ФГБУ «НИИ охраны материнства и младенчества» МЗ РФ Наталья Владимировна Косовцова, которая представила замечательный доклад по хирургии плода. Выступил с видеопрезентацией впервые проведенной в России фетальной коррекции спинномозговой грыжи у плода с хорошим результатом д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН Юрий Андреевич Козлов. Девочке сейчас 2 года, развивается нормально, без такой операции ее ждала инвалидность, как бывает у детей, рожденных с такой патологией. Наши доктора с отдела охраны плода РБ№1-НЦМ представили свои результаты по антенатальной диагностике врожденных пороков развития у нас в Якутии. Наше сотрудничество с «НИИ охраны материнства и младенчества» МЗ РФ будет продолжено.

2 декабря состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Достижения детской хирургии Якутии». прошел хирургический мастер-класс д.м.н., профессора, член-корреспондента РАН Юрия Андреевича Козлова. Выполнены две операции:

Лапароскопическое грыжесечение ребенку по методике FELPS, данная методика также применяется нашими хирургами, но посмотреть работу мастера всегда поучительно; Лапароскопическая нефруретерэктомия левой половины подковообразной почки по поводу аномалии развития мочевыделительной системы – пузырно-мочеточниково-почечного рефлюкса терминальной стадии левой половины подковообразной почки. На этой операции впервые в России применено люминесцентное окрашивание границ резекции органа у ребенка с помощью ICG технологии. ICG-лапароскопия или флуоресцентная лапароскопия – это перспективная технология, которая нашла применение в мини-инвазивной хирургии. Во время операции флуоресцентное контрастное вещество вводится пациенту внутривенно или в ткани рядом. При помощи специальной оптики, которая позволяет использовать инфракрасную область спектра, становится видимым распределение флуоресцентного контрастного вещества, которое из крови попадает в лимфу, выделяется с желчью и мочой. Таким образом, улучшается визуализация анатомических структур, лимфатической системы и кровеносных сосудов. Флуоресцентная лапароскопия безопасна, проста в применении и эргономична, что позволяет называть ее «золотым стандартом» в хирургии.

На конференции заслушаны доклады доктора медицинских наук, члена-корреспондента РАН, главного врача Иркутской областной детской клинической больницы, главного детского хирурга Сибирского федерального округа Козлова Юрия Андреевича; доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой детской хирургии Омской государственной медицинской академии Писклакова Андрея Валерьевича,; кандидата медицинских наук, заведующего кафедрой детской хирургии, травматологии и ортопедии Дальневосточного государственного медицинского университета Минздрава России Пинигина Алексея Геннадьевича; кандидата медицинских наук, доцента Школы медицины Дальневосточного федерального университета, главного детского хирурга Дальневосточного федерального округа Шапкиной Анны Николаевны. Нашими врачами представлены результаты и внедрения детской хирургии в Якутии.

Гости высоко оценили прекрасно оборудованный Национальный центр медицины, объем и сложность выполняемых операций якутскими детскими хирургами, результаты, улучшающие качество жизни детей с хирургической патологией и врожденными пороками развития. Состоялся очень полезный и необходимый обмен мнениями специалистов в области детской хирургии. Ближайшее десятилетие прогресса детской хирургии, несомнен­но, будет периодом дальнейшего развития принципа минимальной инвазивности, развитию фетальной хирургии, применительно к решению самых разнообразных, сложных и неожиданных проблем, уже существующих или возника­ющих в различных областях хирургической практики. Высокий профессионализм, клинический опыт, энтузиазм и готовность наших детских хирургов идти в ногу со временем, следовать за прогрессом, который сейчас происходит в детской хирургии, позволит достичь новых значимых результатов во благо здоровья детей нашей республики.