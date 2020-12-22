Национальный архив Якутии празднует 100-летие

Сегодня, 22 декабря, исполняется 100 лет со дня создания Национального архива Якутии. Архив Якутской губернии, преемником которого был Центральный государственный архив Якутской АССР (1923 г.), а с 1993 года является Национальный архив РС(Я) создан 22 декабря 1920 г. Постановление Якутского губревкома на основе документов Якутского областного правления и архивов округов, собранных при губернаторе Иване Крафте было подписано председателем Максимом Аммосовым. Создание архива положило начало централизованному формированию Архивного фонда республики.

Работников Национального архива РС(Я) поздравил министр культуры и духовного развития Юрий Куприянов.

«Уважаемые работники Национального архива Якутии, ветераны, от всей души поздравляю всех Вас с этим знаменательным днем в истории архивного дела республики – 100-летием образования Национального архива. Сегодня наш архив один из старейших и крупных исторических архивов северо-востока России. Самый старинный документ из фондов датируется 1649 г.. В архиве республики хранятся 3 688 архивных фонда с общим объемом около 1,5 миллиона дел на различных материальных носителях и на 19 языках мира! Документы из фондов широко используются для социально-экономического, культурного и научного развития республики, для объективного изучения и исследования истории севера, патриотического воспитания молодежи. Каждый из Вас несет благородную миссию сохранения для будущих поколений правдивой истории нашей республики, нашего народа. Вы бережно храните самое ценное, что может быть – память о нашем прошлом, о каждой станице в многотомной истории нашего северного края. Благодарю каждого из Вас и желаю в эти непростые дни сегодняшних реалий счастья, веры в будущее, оптимизма и самое главное крепкого здоровья вам и вашим близким. Со столетием Национального архива, с наступающим Новым годом!» С уважением, министр Юрий Куприянов.

Отметим, в 1995 году архив был отнесен к особо ценным объектам культурного достояния народов республики, а в 1998 году включен в Государственный свод особо ценных объектов национального культурного достояния народов республики. Свой юбилейный год Национальный архив встречает с несомненными достижениями в деятельности по использованию Архивного фонда. Это формирование электронного информационного ресурса (цифрового контента) Национального архива, традиционные архивные документы на бумажных носителях переводятся в электронный вид. Полностью оцифровано 6 тысяч документов, отнесенных к особо ценным, все размещены на сайте архива.

Активно пользуются жители республики документами архива для сбора генеалогической информации, позволяющей воспроизвести истории семей и родов, определить происхождение и корни человека, составить родословное древо. Оцифрованы материалы 7 ревизских сказок (переписей податного населения) с 1768 года по 1858 год, документы всесоюзной переписи 1926 года, продолжается сканирование книг метрических записей церквей Якутии с 18 века по 1921 год. Удаленный доступ к данным можно получить на сайте.

Самой яркой акцией 2020 года – Года памяти и славы в Российской Федерации, Года патриотизма в Якутии, стала оцифровка рассекреченных архивных документов из фондов якутских военкоматов периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и создание их электронных копий. На сайт архив размещены 61 тыс. 665 записей с персональными данными участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., призванных из районных военкоматов, погибших и без вести пропавших, демобилизованных и награжденных воинов-якутян.

Также на сайте архива создана историко-познавательная рубрика «75 лет Победы. 1945-2020». Она имеет 10 подрубрик: «Все для фронта, все для Победы», «Героический труд якутян в годы в Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», «Снайперы Якутии», «Даешь рыбу фронту», «Танковая колонна «Советская Якутия», «Аляска-Сибирь», «Воины-якутяне-Герои Советского Союза и Российской Федерации», «Список награжденных медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ысыах Победы», «Наши издания о войне» и виртуальная выставка «Якутия в годы Великой Отечественной войны».

К 75-летию Великой Победы в целях сохранения и увековечивания памяти участников Великой Отечественной войны, Национальный архив Республики Саха (Якутия) на основе документов Центрального архива Министерства обороны РФ подготовил и выпустил пять книг «Воины-якутяне в битве под Сталинградом», «Воины-якутяне в битве под Ржевом», «Воины-якутяне в битве под Каширой», «Воины-якутяне в войне с Японией (август-сентябрь 1945 г.)», «Несломленные. Они пережили ад в концлагерях фашистской Германии». Общий тираж книг составил 1575 экз.