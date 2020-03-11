Национальный архив выпустит книгу о трудовом фронте

Вчера, 10 марта, в Якутии отметили День архивов.

Коллегия Росархива, отвечая пожеланиям коллективов архивных учреждений страны, своим решением от 5 марта 2003 года установила 10 марта Днем архивов – ежегодным профессиональным праздником архивных работников.

10 марта 1720 г. Петром I был опубликован «Генеральный регламент или Устав», заложивший основы организации централизованной системы архивного дела в России, где была специальная глава «Об Архивах». Для заведования архивами впервые была учреждена должность «архивариус».

Архивы – это реальная история государства, не зря справедливо и точно назвали архивы одним из символов государственности. Постановлением Якутского Губревкома на основе документальных материалов Якутского областного управления и архивов округов, собранных при губернаторе И.И. Крафте, 22 декабря 1920 г. был создан архив Якутской губернии.

Архивные материалы сегодня представляют собой многосторонний комплекс источников по истории Якутии с XVII века по настоящее время, которые в силу своей уникальности значимости имеют огромную ценность и выступают важнейшей составной частью историко-культурного наследия и достояния народов Республики Саха (Якутия).

Наталья Малышева, заместитель директора Национального архива Республики Саха (Якутия):

«Архив осуществляет хранение 1 млн. 500 тысяч дел. Сегодня в нашем архиве хранятся документы на 16 языках народов мира – это документы на русском, якутском, латинском, польском, английском, французском, немецком, китайском, японском, грузинском, юкагирском, эвенском, чукотском. Почти каждый год в наш архив мы прибавляем новый язык.

Профессия архивиста уникальна. Архивист является специалистом, исполняющим в одном лице множество функций. Он обладает самым крупным и достоверным информационным ресурсом страны.

Ежедневно через наш зал проходит более 60 посетителей, а посадочных мест в зале всего 20. В последнее время увеличилось количество генеалогических запросов. Лет 15 назад в течение целого года было всего десять генеалогических запросов, а сейчас эти запросы стоят на очереди на два года вперед. Люди стали больше интересоваться своей историей. Пришло понимание, что без документального обоснования – это всего лишь пустословие. Истории наслегов, учреждений без архивной справки не могут писаться. Причем, с одним запросом можно сидеть годами.

Знаете, диванных критиков развелось как мух, спорят по очень серьезным историческим темам. Только на основании архивных документов можно аргументировано писать об истории.

Например, к нам приходят два совершенно разных исследователя и пишут абсолютно полярные мнения, ссылаясь на факты. Прямо как на аналогии со стаканом наполненной наполовину – одному все плохо, другому замечательно. К счастью, в последнее время ведут активную деятельность профессиональные исследователи, такие как Иван Ефимович Негенбля. Он очень скрупулезно изучил тему АлСиба, что цены нет на его труды. Вот такими должны быть исследователи. Ну и, конечно, наш Александр Александрович Калашников — почетный архивист России, заслуженный работник культуры РФ, несмотря на свой почтенный возраст, трудится изо дня в день не покладая рук. Для работы с архивом человеческий фактор имеет огромное значение. Архивист, исследователь своим неустанным трудом обязан донести беспристрастную информацию.

С недавних пор по проекту «Историческая память» партии «Единая Россия» ежегодно выпускаются книги об исторических фактах. Например, тема ГУЛАГа, АлСиба, Трудового фронта раскрывается в этих трудах. В связи с 75-летием Великой Победы в этом году выпустим книгу о трудовом фронте, в ней мы рассказываем о гужевых перевозках. Тема очень интересная, эта книга найдет своего читателя.

Роль архивов трудно переоценить. Будучи своего рода информационными центрами, они обеспечивают доступ к ретроспективной информации, содействуют в решении задач социально-экономического развития страны, эффективного государственного управления, а также обеспечивают научное познание прошлого».