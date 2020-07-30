Национальные проекты должны приносить ощутимую пользу, менять жизнь к лучшему — Александр Галушка

В ОП РФ озвучили предложения по корректировке национальных проектов

В Общественной палате РФ 29 июля прошло онлайн-совещание с региональными общественными палатами субъектов Российской Федерации по вопросу реализации национальных проектов.

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр ГАЛУШКА напомнил, что на встрече с новым, седьмым составом ОП РФ президент России Владимир ПУТИН определил приоритеты, ключевые задачи, которые стоят перед Общественной палатой, в их числе — корректировка, общественный мониторинг и последующий контроль национальных проектов.

«Сами нацпроекты должны быть понятны гражданам, приносить им ощутимую пользу, менять их жизнь к лучшему. В этом весь их смысл, а значит, их результаты надо оценивать не по обезличенным отчетам чиновникам, а исходя из мнения людей, и задача Общественной палаты — обобщить, сконцентрировать это мнение, тщательно ставить проблемные вопросы перед органами власти всех уровней», — пояснил он.

Александр Галушка уточнил, что корректировка национальных проектов должна состояться до 30 октября текущего года, Общественной палате РФ необходимо принять в этом процессе самое деятельное участие, наладить систему мониторинга и общественного контроля национальных проектов. К 1 декабря в соответствии с поручением Владимира Путина Общественная палата должна представить главе государства соответствующий доклад, который, по решению президента, должен быть регулярным — раз в полгода. Эти задачи будут реализовываться в тесной связке с региональными общественными палатами.

«Нам важно не дублировать деятельность федеральных и региональных органов власти, а сконцентрировать свое внимание на общественно значимых результатах, непосредственно влияющих на улучшение качества жизни граждан и улучшение делового климата. В каждом регионе, безусловно, есть своя специфика, вопросы, которые волнуют людей, нам нужно именно такие вопросы поднимать и, используя инструмент национальных проектов, формулировать решение этих вопросов», — подчеркнул Галушка.

Свои предложения по корректировке национальных проектов озвучили представители региональных общественных палат. По мнению члена Общественной палаты Ростовской области Владимира КОЛЕСНИКОВА, для того чтобы повысить эффективность инновационных технологий в промышленности и оборонном комплексе, необходимо создать систему отбора лучших научных разработок для промышленных и оборонных корпораций. Председатель Общественной палаты Приморского края Борис СТУПНИЦКИЙ считает, что в национальных проектах нужно отразить конкретные преимущества Дальневосточного региона, а также сосредоточиться на основных вызовах — энергетической безопасности и истощении демографических ресурсов. Нина ЧИПЛАКОВА, председатель Общественной палаты Республики Южная Осетия — Алания предложила включить в национальный проект «Здравоохранение» в качестве программы реабилитацию пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию.

Светлана КАЗАЧЕНОК, член Комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив, член Общественной палаты Волгоградской области, предложила создать единую российскую систему цифрового мониторинга национальных проектов, которая смогла бы стать единой базой данных не только для правительства, но и для граждан, а кроме того, расширить систему общественного контроля.