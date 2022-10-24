24.10.2022
15:18
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Общество

Национальные диаспоры Забайкалья кормят мобилизованных из Якутии: Все встали в один строй

Призванные в армию в рамках частичной мобилизации жители города Якутска прилетели на обучение в военную часть посёлке Песчанка в Чите. Об этом 24 октября сообщил глава администрации Ингодинского района города Михаил Шибаев в телеграм-канале района.

«Сегодня прибыла команда с Якутии, борт мы встретили в аэропорту. Пока идёт оформление документов, мы в свою очередь им подготовили питание, горячий чай», – сказал он.

Шибаев отметил, что в организации горячего питания администрации города помогают представители разных национальных диаспор Забайкальского края.

Также вместе с мобилизованными в Песчанку прибыл заместитель главы Якутска Владимир Аржапов.

Фото: видео - пресс-службы
Источник: "Забньюс", Забайкальский край

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