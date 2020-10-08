Национальная библиотека приглашает к участию в конкурсе чтецов

Республиканский виртуальный конкурс чтецов «Унюнг-унюнг», посвященный 100-летию П.А. Степанова-Ламутского, первого эвенского романиста, поэта, прозаика, заслуженного работника культуры ЯАССР, члена Союза писателей СССР.

Конкурс проводится на площадке социальной сети Instagram с целью популяризации культурного, литературного наследия П.А. Степанова-Ламутского среди детей дошкольного возраста, продвижения семейного чтения и сохранения эвенского языка.

Для участия в Конкурсе необходимо выучить стихотворение Платона Ламутского, снять на видео и разместить в срок с 12.10.2020 г. до 10.11.2020 г. на своей Instagram-странице.

Обязательно нужно отметить страницы организаторов и спонсора:

@nb_sakha

@ds11.neltenke

@mutevesel

@jsc_prognoz

И указать хештеги #Ламутскому100лет #конкурсчтецов

Также пост должен содержать информацию о фамилии, имени участника, возраст, ФИО руководителя, название образовательного учреждения (если есть), район (населенный пункт). Страница на период проведения конкурса должна быть открыта.

Итоги будут подведены 17 ноября 2020 г. на сайте nlrs.ru и на Instagram-страницах организаторов.

Положение о конкурса на сайте библиотеки nlrs.ru