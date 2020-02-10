Национальная библиотека презентовала дар Уллы Йохансен

Сегодня, 10 февраля, в Историческом зале Национальной библиотеки РС (Я) состоялась презентация дарственной коллекции личной библиотеки ученого-этнографа с мировым именем.

В 2019 году Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) получила в дар от ученого-этнолога с мировым именем, доктора этнографии, почетного директора Кёльнского института этнологии, автора уникальной монографии «Орнаментальное искусство якутов» Уллы Йохансен в дар личную библиотеку. Чтобы осветить это значимое событие, сегодня в стенах Исторического здания Национальной библиотеки РС(Я) организована выставка дарственной коллекции Уллы Йохансен.

Презентация коллекции приурочена к юбилею заслуженной артистки ЯАССР, заслуженного работника культуры Российской Федерации, члена Союза композиторов Российской Федерации, основателя Музея музыки и фольклора народов Якутии, инициатора передачи коллекции Уллы Павловны Йохансен в дар Национальной библиотеке Республики Саха (Якутии) Аизы Решетниковой.

«Аиза Петровна поступила очень мудро, что библиотека Уллы Павловны нашла свое вечное пристанище в Национальной библиотеке республики. Сейчас наша библиотека становится одним из известных хранилищ книжного фонда России — здесь хранятся коллекции, которые известны и за пределами страны. Среди них коллекции и Глафиры Василевич, и Клары Новиковой, и многих других», — отметил заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков.

Основная миссия презентации коллекции – популяризация имени и вклада Уллы Йохансен — дарственной библиотеки книг на якутском, русском, иностранных языках, насчитывающей свыше 4 тысяч документов.

«Презентация приурочена к юбилею Аизы Петровны Решетниковой, потому что именно с ее именем в Якутии связано имя Уллы Павловны Йохансен. Их связывает долгая научная и творческая дружба. Улла Павловна написала в дарственном письме “Моя главная цель – способствование развитию Якутска как одного из мировых центров науки и искусства. Это значит, что мои книги не уйдут в другие библиотеки и не будут проданы. Для меня огромная честь, что моя библиотека будет служить становлению новых поколений ученых”. Мы благодарим Аизу Петровну за то, что она способствовала передаче в дар коллекции Уллы Павловны в нашу библиотеку», — сказала директор Национальной библиотеки РС (Я) Саргылана Максимова.

Выставка будет работать в Музее книжных памятников Национальной библиотеки РС (Я) до 23 февраля по адресу пр. Ленина, 40 (2 этаж). Вход свободный.