Национальный театр танца приглашает на этнобалет «Дети Белого Солнца»

Национальный театр танца приглашает 2 июня в 17-00 на этнобалет «Дети Белого Солнца», обладателя номинации «Признание зрителей» Х Республиканского театрального фестиваля «Желанный берег-2019».

Композитор — Рашид Калимуллин (Москва)

Автор либретто и хореограф постановщик — Георгий Ковтун (Санкт- Петербург)

Хормейстер — Светлана Смирнова (Одесса)

Художник — Олег Молчанов (Санкт-Петербург).

Этнобалет рассказывает об истоках появления тюрков в суровых арктических краях. Основной сюжетной линией является любовь молодых людей и вражда их племен: Черного и Белого шаманов. Пройдя через трагические испытания и потерю близких, племя Белого шамана осталось сплоченным своей волей к победе и верой в справедливость.

Стоимость билетов:

взрослый 500, 300, детский 150 рублей.

Онлайн продажа на сайте: Tesserus, Afisha.ykt.ru, dancesakha.ru. А также в кассах: Государственный театр оперы и балета, ЦСП Триумф, Театр юного зрителя, ТРК Туймаада, Саха академический театр, Гостиница «Лена», Филармония, ДК Кулаковского. Место проведения: Государственный театр оперы и балета РС(Я)

Справки по тел: 36-06-90, 32-79-20, 8-964-423-47-89, 8-924-166-88-82.