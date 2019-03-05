Национальный театр танца приехал с гастролей по Заполярной Моме

28 февраля завершились гастроли Национального театра танца в благодатной Момской земле. В Год театра в Российской Федерации и в Год консолидации в Республике Саха (Якутия) жителям Заполярной Момы был представлен гала-концерт «Благословение Земли Олонхо», маленьким зрителям – известная детская сказка «Три поросёнка».

Маршрут гастролей охватили населенные пункты Тюбелях, Соболоох, Чабыгалаах, Индигир и с. Хонуу. В состав гастрольной группы вошли Дмитрий Артемьев, Владимир Боярский, Валентина Аммосова, Владислав Попов, Анжелика Кириллина, Алексей Максимов, Семен Дьяконов, Георгий Слепцов-Чаҕылхан. Артистов, как самых дорогих гостей встречали везде с хлебом с солью, в добрых северных традициях со строганиной, вкусными оладьями и горячим чаем.

О своих впечатлениях про выступление артистов Национального театра танца большую статью «Үҥкүү дьоро киэһэтэ» в газете «Индигир уоттара» написала Раиса Былбанаева: «Большая концертная программа началась с якутского обрядового танца «Тойон Чороон» в постановке художественного руководителя театра Светланы Бессоновой. Степенный выход Алгысчыта (Дмитрий Артемьев) со своей свитой означает о наступлении важного торжественного события. И действительно приезд артистов прославленного коллектива для нас – один из самых значимых моментов конца зимы и начала долгожданной весны.

Зрители с восхищением приняли отрывки олонхо «Бэрт Хара» в исполнении незаменимого олонхосута театра народного артиста Республики Саха (Якутия) Дмитрия Артемьева.

Шквал аплодисментов, многочисленные БРАВО заслуженно достались солисту оркестра, виртуозу Владимиру Боярскому, выходившего дважды на сцену и мастерски исполнившего со своего богатого репертуара: композиции «Якутские мотивы», «Аттар», П.Дранго «Веро», мелодии из репертуара Поля Мориа и популярную «Смуглянку».

Программа танцев самая разнообразная, от традиционных якутских до танцев народов мира. Дипломант международного конкурса Валентина Аммосова блистала изяществом, легкостью в якутском танце «Дэйбиирдээх үҥкүү». Веселый, игровой номер «Танец Лошади» из этнобалета «Дети Белого Солнца» в исполнении Владислава Попова, Семена Дьяконова и Алексея Максимова прошел от начала до конца под горячие аплодисменты. Обладатель трюков, высоких полетов, виртуозного верчения, великолепной актерской игры, заслуженный артист Республики Саха (Якутия) Владислав Попов представил свой коронный номер «Русский танец с табуреточкой» на УРА!!! Живописный «Китайский танец» подарили Анжелика Кириллина и Алексей Максимов, сорвав море восторженных хлопков. Монгольский танец «Вороной конь» пользуется у зрителей по всему миру большой популярностью. Харизматичный Семен Дьяконов в этом номере продемонстрировал великолепную технику восточного народа, гибкость, темперамент, музыкальность и проникновенность.

Тон молодым задавал Дмитрий Артемьев. Мастер танца и слова с размашистым, широким бегом ворвался на сцену и на мгновенье увел зрителей в традиционное испанское зрелище — корриду. Главный борец боя с быком Дмитрий рассказал языком танца историю тореодора под бурные нескончаемые аплодисменты.

Радостно, легко отбивали чечетку в задорном танце «Веселые ковбои» Валентина Аммосова, Владислав Попов Семен Дьяконов, Алексей Максимов. Исполнители показали свои широкие технические и выразительные возможности, великолепную актерскую игру.

Особо тепло, по-родному, момчане встречали каждый выход своего земляка Алексея Максимова. Еще бы! Ведь он уроженец с. Хонуу, их гордость, их надежда. Алексей – танцовщик открытых эмоций и острой национальной характерности, рассекая пространство, он с молодой удалью взмывал над сценами клубов в крутых параболах взлётов, наполненных взрывной энергией и уверенным апломбом представил популярный танец всех времен «Яблочко».

Танец «Индейский вождь» был поставлен артисткой балета Изабеллой Егоровой в золотой юбилей Дмитрию Артемьеву, который рассказывает о жизни и судьбе вожака племени.

Номера на тему Великой отечественной войны всегда волнуют зрителей. Так, танец «Дорога на Берлин» был исполнен всеми танцорами как жизнеутверждающий танец, как танец Победы, как танец свободы.

Танец «Журавли» — скорбный танец журавлей, от которого слезы наворачиваются на глазах. Дмитрий Артемьев на протяжении многих лет посвящает его отцу Егору Никифоровичу – участнику войны и всем героям и участникам самой кровавой войны XX столетия.

Воистину ярко и наполненно выступил хомусист-виртуоз Георгий Слепцов-Чаҕылхан. Выступление титулованного мастера игры на хомусе приняли восторженно.

В финале концерта артисты стремительными, пружинистыми, резвыми, скачками вторглись на сцену и представили танец «Дьөһөгөй эйгэтэ». Было такое ощущение, будто табун лошадей пронесся по алаасу»…

Помимо яркого гала-концерта маленьким зрителям был представлен спектакль «Три поросенка» по мотивам известной английской сказки. С отзыва Марии Хабаровой, жительницы с. Хонуу: «В селе Хонуу, этнокультурном центре «Осикат» гастрольная группа Национального театра танца подарила маленьким северянам незабываемый вечер-встречу с героями чудесной сказки «Три поросёнка», которая испокон веков радовала не одно поколение детворы. В удивительной сказке в постановке художественного руководителя Светланы Бессоновой так знакомой с детства, один из поросят — девочка, да такая умная и деловая, аж завидно! А мы-то… представляли маленьких розовых поросят озорными братьями-шалунами. В смешной сказке все герои так очаровали наших детишек, будь то страшный серый Волк, его подруга хитрая, рыжая Лиса, да и поросята очень милые. Два братика-поросята так похожи на самих исполнителей, поэтому мы все так переживали за них, жалели их, прощали все шалости и ошибки. Герои-поросята в свою очередь очарованы нашими малышами. Не будь рядом их славной сестры, быть бы беде и Серый Волк с удовольствием слопал бы их вместе с копытцами!… Вовремя пришла сестра на помощь, и Волк, глуповатый и на тот момент неуклюжий остался, как говорится с носом, попросил у ребят и поросят прощения. Вот было радости! Все веселились, радовались, хохотали и громко хлопали дорогим артистам. Вот бы таких сказок, да побольше и на на родном языке. Как во всей сказке здесь много поучительного и нужного, да и запоминается так легко. Как говорится: сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам – урок». Приносим огромную благодарность артистам театра танца за зрелищное представление сказки. Да здравствует, добрая старая сказка! Пусть открываются двери в Страну детства, чудес и приключений, а заодно и в Мир высокого искусства и красоты!».

Одним из важных мероприятий стало проведение 27 февраля мастер-класса в Момской детской школе искусств. В первой половине дня артисты балета разделились на две группы: Валентина Аммосова и Анжелика Кириллина показали основные позиции рук, ног, несложные движения классического танца девочкам. Владислав Попов, Семен Дьяконов, Алексей Максимов продемонстрировали движения классики у станка, на середине и прыжки. Счастливые воспитанники, воочию увидевшие впервые артистов, остались в полном восторге.

После обеда прошел второй мастер-класс в Момской средней общеобразовательной школе для участников танцевального коллектива «Ситим» (худ.рук. А.Д.Мосенкова), народного ансамбля «Радость тундры» (худ.рук. К.С.Нестерова), учащихся МБОУ «Момская СОШ». Всего 75 воспитанников с учителями приняли участие. Артисты-танцоры показали движения танца «Дьөһөгөй эйгэтэ», «Чохчоохой». По мнению Владислава Попова учащиеся с большим энтузиазмом вновь и вновь повторяли движения и разучивали технику танца, под музыку много раз прошлись вслед за артистами. И девочки не отставали от них, параллельно разучивали элементы северного танца, которую показывали Валентина Аммосова и Анжелика Кириллина. Большой интерес проявили мастер-классу по игре на хомусе. Георгий Слепцов-Чаҕылхан познакомил с историей этого древнего инструмента, рассказал о мастерах и исполнителях, представил традиционное исполнение сыыйа тардыы, современную композицию. Многие участники пришли со своим хомусом и сыграли вместе с виртуозом знакомые мелодии. Аксакал театра Дмитрий Артемьев довел до участников историю создания Национального театра танца, в каких странах побывали артисты, о профессии артистов, о планах и гастролях на этот театральный сезон. Мастер-класс завершился под всеобщее ликование круговым танцем Осуохай.

Руководитель гастрольной группы – старший администратор, отличник культуры Республики Саха (Якутия), в прошлом солистка-вокалистка театра, она же в эту поездку еще и ведущая, опытная и успешная Валентина Яковлева организовала и провела гастроли на самом высоком уровне. А какая красивая природа на Момской земле, одно загляденье, в пути с одного населенного пункта в другое, артисты любовались зимним пейзажем нетронутой земли, белоснежным простором тундры, сияющим момским солнцем, иссиня-голубым небом и даже быстрым бегом чубуку, что крайне редко, кому удается увидеть. Вернулись артисты довольные, благодарные за теплый прием, гостеприимство, доброту.