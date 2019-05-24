АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
12
Слегка облачно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  64.49
 71.84
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
24.05.2019, 18:15
Экология
В Якутске состоялся показ документального фильма «Лесоустроители»
24.05.2019, 18:03
Политика
Национальный проект «Экология» на партийном контроле
24.05.2019, 18:00
Культура & Образование
Ученые предлагают откорректировать стратегию развития якутской Арктики 
24.05.2019, 17:50
Экология
Минэкологии Якутии планирует приобрести лесотехнику на 85 миллионов для защиты от пожаров
24.05.2019, 17:40
Якутск
В Якутске открылась весенняя ярмарка «Дача. Огород. Усадьба»
24.05.2019, 17:30
Культура & Образование
Анонс
12-13 июня — «Белые ночи с «Бичик»
24.05.2019, 17:20
Экономика
Награждена инспектор по кадрам Нюрбинской нефтебазы Тамара Иннокентьева
24.05.2019, 17:10
Происшествия
В Якутии в отношении отца, избившего сына, возбудили еще одно уголовное дело
24.05.2019, 17:00
Происшествия
Резонанс
Следователи проверяют информацию о других случаях отравления детей в Олекминском районе
24.05.2019, 16:45
Якутия
Владимир Солодов — о планах правительства после отмены Постановления №202
24.05.2019, 16:36
Якутия
Владимир Солодов — об отставках в сфере образования
24.05.2019, 16:35
Якутск
В Якутске начался основной этап ГИА для выпускников 9 классов
24.05.2019, 16:25
Происшествия
Сбежавшего осужденного поймали возле села Булгунняхтах
24.05.2019, 16:15
Погода
Якутию ждут дождливые выходные… со снегом!
24.05.2019, 16:00
Экология
В Якутии 12 бизонов везут на территорию Плейстоценового парка
24.05.2019, 15:53
Политика
Резонанс
Мать мэра Якутска и жена Местникова учредили аутсорсинговую фирму в аэропорту?
24.05.2019, 15:45
Экология
Полиция Среднеколымска переведена на усиленный вариант несения службы
24.05.2019, 15:30
Происшествия
В Вилюйском районе Якутии медведь задрал коров и лошадь
24.05.2019, 15:15
Происшествия
Шерше ля фам: В пропаже деда вините женщину
24.05.2019, 15:00
Общество
В Якутске пройдут массовые проверки водителей
24.05.2019, 14:45
Культура & Образование
В Якутске состоится персональная выставка Никаса Сафронова
24.05.2019, 14:35
Красота & Здоровье
Эксклюзив
Алевтина Эверстова: Научим наших детей правильно питаться
24.05.2019, 14:15
Экономика
Первый теплоход ПАО «ЛОРП» с грузом прибыл в Якутск
24.05.2019, 14:00
Экономика
Долгострой Мярикянова завершит другой застройщик
24.05.2019, 13:30
Красота & Здоровье
На территории санатория «Абырал» навели чистоту
24.05.2019, 13:15
Экономика
В Центральном энергорайоне Якутии ремонтная кампания идет по плану
24.05.2019, 13:00
Общество
Фотофакт
Позитив
В Якутии выпускники школ оделись в национальные костюмы
24.05.2019, 12:48
Якутия
Анонс
Правительство LIVE: министр финансов Якутии ответит на вопросы
24.05.2019, 12:40
Происшествия
Резонанс
Массовое отравление детей в Якутии: подробности
24.05.2019, 12:34
Путешествия
Летние направления из аэропорта «Якутск»
24.05.2019, 12:22
Происшествия
В Алданском районе завелись воры-сладкоежки
24.05.2019, 12:18
Якутия
Памятник реке Лене будет отреставрирован
24.05.2019, 12:11
Культура & Образование
Якутский техникум попал в Топ-100 лучших колледжей России
24.05.2019, 11:58
Финансы
Избран новый состав правления Алмазэргиэнбанка
24.05.2019, 11:47
Общество
В столице Якутии ловят должников на дороге
24.05.2019, 11:34
Финансы
Клиентам Алмазэргиэнбанка стали доступны специальные предложения на Visa Шопинг Фестивале
24.05.2019, 11:20
Происшествия
Видео
Разбойное нападение произошло в Якутске
24.05.2019, 11:11
Якутия
Глава Якутии поздравляет с Днем славянской письменности и культуры
24.05.2019, 10:58
Происшествия
Жительница Якутии пережила кошмар у себя дома
24.05.2019, 10:46
Якутск
Объявление
Плановые отключения энергоресурсов в Якутске на 24 мая
24.05.2019, 10:46
Политика
Данные о депутатах внесены в базу данных
24.05.2019, 10:33
Происшествия
В Якутске вычислили вора по особой примете
24.05.2019, 10:33
Происшествия
Экстра
Массовое отравление детей в Якутии
24.05.2019, 10:22
Политика
Видео
Справедливость для дольщиков
24.05.2019, 10:10
Происшествия
Крупный пожар произошел ночью в якутском селе
24.05.2019, 9:58
Якутия
Анонс
«Прямой разговор» с Айсеном Николаевым
24.05.2019, 9:46
Судебная хроника
Алиментщики предстали перед судом
24.05.2019, 9:33
Экономика
На Ленской нефтебазе готовятся к приемке продукции
24.05.2019, 9:22
Происшествия
В Якутии руководитель УК привлечен к ответственности
24.05.2019, 9:10
Якутия
Айсен Николаев встретился с генеральным директором АО «Росгеология»
24.05.2019, 9:00
Финансы
Рекордный спрос на облигации Республики Саха (Якутия)
24.05.2019, 9:00
Экология
Уровень воды у Среднеколымска превысил критическую отметку
24.05.2019, 0:50
Общество
Сегодня день рождения руководителя и депутата
24.05.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Пятница 24 мая 2019
23.05.2019, 22:40
Происшествия
Экстра
Новый побег из якутской колонии
23.05.2019, 22:23
Политика
Эксклюзив
Искусство вовремя уступить дорогу
23.05.2019, 19:58
Финансы
Свыше 900 млн рублей за 4 месяца выделил РСХБ на садоводство и виноградарство  
23.05.2019, 19:09
Погода
Дождь — погода в Якутске на завтра
23.05.2019, 19:06
Происшествия
Резонанс
Ситуация в Среднеколымске: идет эвакуация
23.05.2019, 18:51
Общество
В Якутскэнерго прошла противопожарная тренировка
23.05.2019, 18:10
Культура & Образование
Анонс
Все хиты легендарной группы «Modern Talking» — 12 октября в ЦСП «Триумф»!
23.05.2019, 18:00
Политика
«Единая Россия» предлагает снизить первоначальный взнос по льготной сельской ипотеке до 10%
23.05.2019, 17:56
Экономика
Резонанс
Зырянка может лишиться аэропорта из-за ежегодных подтоплений
23.05.2019, 17:50
Культура & Образование
Якутский ТЮЗ покорил международный театральный фестиваль в Татарстане
23.05.2019, 17:45
Культура & Образование
Эксперты WorldSkills Russia выступили с концепцией человекоцентричности
23.05.2019, 17:40
Экономика
Во время паводка Среднеколымские энергетики работают в режиме повышенной готовности
23.05.2019, 17:30
Политика
Госдума поддержала поправки «ЕР», разрешающие продажу театральных билетов без кассовых аппаратов
23.05.2019, 17:20
Экономика
Коммунальщики Среднеколымска проводят противопаводковые мероприятия
23.05.2019, 17:15
Происшествия
Резонанс
Ужасный случай в Якутске: новые подробности
23.05.2019, 17:10
Культура & Образование
В субботу на площади Ленина целый день будет идти концерт
23.05.2019, 17:00
Экономика
График плановых работ энергетиков на 24 мая
23.05.2019, 16:50
Культура & Образование
Абитуриент – 2019: 20 июня стартует прием документов в СВФУ
Архив новостей
Политика
24 мая 2019, 18:03
66

Национальный проект «Экология» на партийном контроле

Министр природных ресурсов и экологии РФ, член бюро Высшего совета партии «Единая Россия» Дмитрий Кобылкин и Глава Якутии, член Генерального совета партии «Единая Россия», первый заместитель Секретаря Якутского РО Партии Айсен Николаев обсудили ход реализации национального проекта «Экология» в Республике Саха (Якутия), а также широкий спектр вопросов по экологии, природопользованию, недропользованию и лесному хозяйству.

В совещании приняли участие заместители министра и руководители департаментов Минприроды РФ, постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ Андрей Федотов, министр экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Сахамин Афанасьев.

Айсен Николаев поблагодарил за создание первого Национального парка, проинформировал о мероприятиях по созданию ФГБУ «Национальный парк «Ленские столбы». Айсен Сергеевич подробно рассказал о выполнении переданных федеральных полномочий по водному, лесному хозяйству и животному миру. Специалисты Минэкологии Якутии сдают отчет об итогах зимнего маршрутного учета и проводят планомерную работу по увеличению квот на добычу животного мира.

В регионе остро стоит вопрос по проведению берегоукрепительных работ. Айсен Николаев сообщил о ходе выполнения берегоукрепительных работ в поселке Нижний Бестях, озвучил необходимость строительства защитной дамбы в Верхоянске и берегоукрепительного сооружения у села Верхневилюйск, предложил включить эти проекты в финансирование из федерального бюджета.

В беседе поднимались вопросы реформирования обращения с отходами с учетом особенностей арктических районов, ликвидации несанкционированных свалок, хвостохранилищ, работу региональных операторов, собираемость платежей за твердые коммунальные отходы, вопросы применения новых технологий, а именно экспериментальной установки по сжиганию мусора.

По итогам встречи даны поручения в адрес департаментов Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Стороны договорились о дальнейшей совместной работе.

Нацпроект «Экология» включает четыре региональных проекта, партийный контроль несут члены фракции «Единая Россия»

  • «Сохранение лесов» — партийный контроль осуществляет народный депутат РС(Я) Аркадий Семенов;
  • «Чистая страна» — народный депутат РС(Я) Владимир Прокопьев;
  • «Чистая вода» — народный депутат РС(Я) Павел Ксенофонтов;
  • «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» — народный депутат РС(Я) Яков Ефимов.
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП «Единая Россия». 
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
18.05.2019, 22:02
Происшествия
Видео
Страшная авария в центре Якутска попала на видео
20.05.2019, 11:42
Желток
Instagram
Инстаграм-звезда Якутии о связях с политиками
20.05.2019, 10:15
Происшествия
Преступление произошло в Якутске
20.05.2019, 11:29
Политика
Итоги праймериз в районе Якутии
23.05.2019, 12:04
Происшествия
Фотофакт
Праздник закончился кошмарным ДТП в Якутии
20.05.2019, 11:48
Политика
Резонанс
Мать мэра Якутска учредила фирму, которая кормила пассажиров? Проверка фактов
22.05.2019, 9:52
Происшествия
Фотофакт
Жесткое ДТП в Якутске
18.05.2019, 21:19
Якутия
Айсен Николаев оценил работу беспилотников при мониторинге прохождения ледохода в Якутии
23.05.2019, 12:52
Происшествия
Экстра
Ужасный случай в Якутске
24.05.2019, 10:58
Происшествия
Жительница Якутии пережила кошмар у себя дома
18.05.2019, 7:00
Культура & Образование
Эксклюзив
Гендиректором НХМ стоит назначить человека со стороны — эксперт
22.05.2019, 9:23
Происшествия
В Якутии у семьи забрали 4 детей
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Анонс
Культура & Образование
24.05.2019

12-13 июня — «Белые ночи с «Бичик»

Резонанс
Происшествия
24.05.2019

Следователи проверяют информацию о других случаях отравления детей в Олекминском районе

Якутия
24.05.2019

Владимир Солодов — об отставках в сфере образования

Культура & Образование
24.05.2019

В Якутске состоится персональная выставка Никаса Сафронова

Анонс
Якутия
24.05.2019

Правительство LIVE: министр финансов Якутии ответит на вопросы

Путешествия
24.05.2019

Летние направления из аэропорта «Якутск»

Якутия
24.05.2019

Памятник реке Лене будет отреставрирован

Финансы
24.05.2019

Избран новый состав правления Алмазэргиэнбанка