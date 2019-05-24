Национальный проект «Экология» на партийном контроле

Министр природных ресурсов и экологии РФ, член бюро Высшего совета партии «Единая Россия» Дмитрий Кобылкин и Глава Якутии, член Генерального совета партии «Единая Россия», первый заместитель Секретаря Якутского РО Партии Айсен Николаев обсудили ход реализации национального проекта «Экология» в Республике Саха (Якутия), а также широкий спектр вопросов по экологии, природопользованию, недропользованию и лесному хозяйству.

В совещании приняли участие заместители министра и руководители департаментов Минприроды РФ, постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ Андрей Федотов, министр экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Сахамин Афанасьев.

Айсен Николаев поблагодарил за создание первого Национального парка, проинформировал о мероприятиях по созданию ФГБУ «Национальный парк «Ленские столбы». Айсен Сергеевич подробно рассказал о выполнении переданных федеральных полномочий по водному, лесному хозяйству и животному миру. Специалисты Минэкологии Якутии сдают отчет об итогах зимнего маршрутного учета и проводят планомерную работу по увеличению квот на добычу животного мира.

В регионе остро стоит вопрос по проведению берегоукрепительных работ. Айсен Николаев сообщил о ходе выполнения берегоукрепительных работ в поселке Нижний Бестях, озвучил необходимость строительства защитной дамбы в Верхоянске и берегоукрепительного сооружения у села Верхневилюйск, предложил включить эти проекты в финансирование из федерального бюджета.

В беседе поднимались вопросы реформирования обращения с отходами с учетом особенностей арктических районов, ликвидации несанкционированных свалок, хвостохранилищ, работу региональных операторов, собираемость платежей за твердые коммунальные отходы, вопросы применения новых технологий, а именно экспериментальной установки по сжиганию мусора.

По итогам встречи даны поручения в адрес департаментов Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Стороны договорились о дальнейшей совместной работе.

Нацпроект «Экология» включает четыре региональных проекта, партийный контроль несут члены фракции «Единая Россия»

«Сохранение лесов» — партийный контроль осуществляет народный депутат РС(Я) Аркадий Семенов;

«Чистая страна» — народный депутат РС(Я) Владимир Прокопьев;

«Чистая вода» — народный депутат РС(Я) Павел Ксенофонтов;

«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» — народный депутат РС(Я) Яков Ефимов.