Национальные диаспоры Якутии о резонансном преступлении

Министр по внешним связям и делам народов Якутии Гаврил Кириллин встретился сегодня с руководителями национальных диаспор, чтобы вместе выработать стратегию по совершенствованию системы мониторинга, профилактики нарушений среди мигрантов.

На встречу были приглашены представитель регионального отделения общероссийской общественной организации «Кыргызский конгресс» по Якутии Жазызбек Бекболиев, председатель Казахской общественной организации «Алатау» по Якутии Каиргали Жумагазиев, председатель общественной организации «Союз армян города Якутска» Андраник Амоян, председатель общественной организации «Езидская община города Якутска» Манвел Амоян, председатель общественной организации «Узбекский национально-культурный центр «Узбекская диаспора» Абдулмубин Мамажанов, председатель общественной организации Таджикская община «Сомониен» Музафар Сангалиев и другие. Также во встрече принял участие советник Ил Дархана Александр Канин.

Лидеры общественных организаций внесли ряд предложений по укреплению межнационального согласия и резко осудили преступление, совершенное накануне представителями Кыргызстана в отношении жительницы Якутска. По факту резонансного дела возбуждено уголовное дело по статьям «изнасилование» и «похищение».

Гаврил Кириллин отметив, что у преступности нет национальности, констатировал, что преступления, совершаемые мигрантами, вызывают наибольший резонанс в обществе.

«Любые противоправные действия, совершаемые иностранцами, приковывают к себе очень пристальное внимание местного населения. Так происходит по всему миру. Это вызывает огромный резонанс в обществе, плюс ко всему такие факты подогреваются прсредством социальных сетей, где порой распросираняется недостоверная информация. Преступники пойманы, переданы в Следственный комитет, им предъявлены обвинения. Они будут наказаны по всей строгости закона. Задача всех здравомыслящих людей, жителей многонациональной Якутии – при всем накале эмоций сохранить трезвость ума, объединиться и не позволить разрушить наш мир, в котором мы живём все вместе уже почти четыре столетия», — сказал Гаврил Кириллин.

Завтра, 19 марта, в Якутск прибывают представители государственной власти Кыргызстана. Диалог будет продолжен в рамках правого поля.