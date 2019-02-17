Национальная община «Тыва» встречает гостей

16 февраля в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского состоялся Шагаа – тувинский Новый год по лунному календарю, самый ожидаемый и любимый традиционный праздник, знаменующий начало новой жизни, символ рождения, обновления и очищения.

Собравшихся поздравили генеральный директор Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского Яна Викторовна Игнатьева, председатель общественной организации «Национальная община «Тыва» Зоя Шартаан-Оол.

Праздник начался традиционного обряда приветствия «Чолукшуур». Этот обряд совершали только один раз в году. Младший по возрасту старшему протягивает обе руки ладонями вверх, а старший в свою очередь кладет в них сверху свои руки ладонями вниз. В этом приветствии выражается глубокое уважение, почитание, в случае необходимости и клятва помощи и поддержки. Одной из важнейших, зрелищных составляющих праздника в старину были состязания «едоков» с весьма значительным призовым фондом. Сила и ловкость настоящего мужчины подтверждалось на только в игрищах, но и его богатырским аппетитом. Богатые тувинцы в качестве приза выставляли хорошего коня и резали самого жирного барана. В огромном котле с названием «тос танма» варили, а его емкость умещалось вся туша барана. Одолевший угощение с одним разом становился победителям и забирал коня. На этом празднике проводили конкурс едоков, приготовили пельмени по 50 штук.

В ночь накануне Шагаа желательно не спать, хотя бы промежутке между 3 часов ночи и 6 часов утра – ведь новый год наступает не в полночь, ас восходом солнца в первый новогодний день. Существует поверье, что в новогоднюю ночь Будда объезжает на своей колеснице землю и, если ему попадаются спящие люди, он их примет за мертвых и не благословляет. Шагаа – это бытовой и религиозный праздник, во время которого происходит единение родных и близких людей.

В гостиной Дома дружбы народов собрались представители разных народов Якутии. Песни на тувинском языке исполнили Любовь и Геннадий Монгуш, поздравительными песнями выступали Арина Суюндюкова, Марина Петросян, прекрасный, зажигательный танец подарил Темирлан Адамов, прозвучали ямщицкие песни в исполнении ансамбля потомков государевых ямщиков «Ямские бубенцы». Шагаа стал настоящим праздником дружбы, объединив многонациональный народ Республики Саха.