Начинающий оперативник пригласил девушку на свидание, и преступление было раскрыто!

В отдел полиции №4 МУ МВД России «Якутское» обратился житель Якутска. Мужчина стал жертвой дистанционного мошенника и потерял свыше 70 000 рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Оперативное сопровождение которого поручили молодому сотруднику уголовного розыска.

Потерпевший пояснил полицейскому, что он решил продать телевизор, который ранее приобрел в кредит за сумму около 70 000 рублей. Мужчина разместил объявление на интернет-сайте и стал ожидать покупателей. Вскоре к нему поступил телефонный звонок от неизвестного мужчины. Потенциальный покупатель изъявил желание приобрести телевизор в рассрочку, за ожидание он пообещал продавцу еще 25 000 рублей свыше стоимости товара. Продавец согласился.

При разговорах покупатель объяснил, что находится в другом городе и должен скоро приехать, поэтому товар заберет его девушка. Симпатичная девушка действительно приехала к потерпевшему, написала расписку на свое имя и, забрав телевизор, уехала. Через непродолжительное время к мужчине поступил скриншот денежного перевода от покупателя. При этом в переписке, последний сообщил, что скорее всего деньги на счет жителя Якутска поступят в течение трех банковских дней, так как он находится за пределами региона. Три дня прошли, а денег все не было. Мошенник продолжал отвечать на звонки потерпевшего и убеждать его, что между ним и банком произошли недопонимания, деньги непременно поступят. Потерпевшему пришлось обратиться в полицию. Там он узнал, что скриншот якобы денежного перевода является фиктивным и создается при помощи различных сервисов.

Оперативник направил ряд запросов в кредитные организации, операторам сотовой связи, ломбарды и незамедлительно принял меры по розыску неизвестной девушки. Она являлась единственной потенциальной зацепкой к кратчайшему раскрытию преступления. Вскоре был установлен ее адрес, но оказалось, что девушка по нему давно не проживает. Необходимо было как можно быстрее установить с ней контакт, не вспугнув при этом злоумышленника.

Начинающий оперативник вышел из ситуации, пригласив девушку на свидание. Он нашел ее личную страницу в социальной сети и пригласил девушку в ресторан кавказской кухни. Она пришла.

Оказалось, что мошенник также познакомился с ней через сеть «Интернет». Он представился другим именем (в отличие от оперативника, который общался с девушкой не с фейкового аккаунта) и она понятия не имела, что поддерживает переписку с неоднократно судимым человеком. В один из дней друг по переписке попросил ее забрать телевизор и написать расписку.

— Скоро приеду в Якутск, встретимся, — заверил он.

Следуя его инструкциям, девушка с телевизором поехала в ломбард. При этом мошенник получил доступ к приложению мобильного банка на ее гаджете и перевел вырученные деньги на сторонний счет.

После этого переписка между ними прекратилась в одностороннем порядке. Виртуальный друг исчез.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении мошенничества был установлен и задержан в г. Якутск. Им оказался недавно освободившийся из мест лишения свободы 26-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Как оказалось, в исправительной колонии он отбывал наказание за совершение мошенничества, но должных выводов для себя не сделал.