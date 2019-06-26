Начинается прием документов в центральные вузы

Республиканская приемная комиссия по приему документов на целевые места в вузы Российской Федерации начнет свою работу в здании Якутского института водного транспорта по улице Водников, 1.

В этом году Министерством образования и науки РС(Я) выделено 165 целевых мест в учебных заведениях высшего (по уровням образования: аспирантура, ординатура, магистратура, бакалавриат/ специалитет) и среднего профессионального образования, находящихся за пределами республики. Этот год отличается наличием требований работодателей по отбору абитуриентов.

В приемной комиссии абитуриентов ждут со следующими документами: заявление (установленной формы, заполняется в республиканской приемной комиссии), документ о среднем общем образовании в подлиннике, 6 фотографий размером 3х4, оригинал медицинской справки (заключения), подтверждающей прохождение обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования), для имеющих стаж работы – заверенную работодателем копию трудовой книжки, копию паспорта или заменяющего его документа, копии документа воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу, при условии, если документы подает несовершеннолетний абитуриент — доверенность законного представителя обязательна к предъявлению.

В конкурсном отборе будут принимать участие представители вузов.

Прием документов: с 26 июня по 5 июля 2019 года.

Режим приема документов: с 9.00 до 17.00 часов (без перерыва и выходных). Телефон для справок: 728-007, 748-007.

Вся подробная информация размещена на сайте Министерства образования и науки РС(Я) в разделе «Абитуриенту».