«Начинаем снимать кино» с режиссером Любовью Борисовой

Юное, 40-летнее, якутское кино претерпело самую стремительную эволюцию, вобравшую интерес к этнографичности, психологическому портрету саха, поиску современного героя и попытке символического синтеза культур. Кинематограф Якутии по праву стал демократичным способом самопознания этнокультуры, завершив процесс национальной самоидентификации, и ярко засвидетельствовал о наступлении серебряныого века якутской культуры.

В очередном видеоподкасте «Антропологии Севера» — режиссер Любовь Борисова, она в сфере якутского кинематографа с 2011 года. В ее послужном списке работа от ассистента режиссера и режиссера монтажа до сценариста, режиссера и продюсера. Ее дебютный полный метр «Надо мною солнце не садится» собрал более 15 международных кинонаград! Она лауреат государственной премии РС (Я) им. А.Е. Кулаковского 2018 г. Ныне работает в кинокомпании «Сахафильм» продюсером.

Выпуск посвящен не столько якутскому кинематографу — это попытка заполнить обучающую нишу для тех, кто начинает снимать свое кино. К Любовь Борисовой часто приходят за советом. Порой ей приходится остудить пыл тех, кто взялся за съемку своего первого фильма и дать им базовые наставления с чего начать и на что обратить пристальное внимание. Именно на это мы и нацеливались, снимая данное видео для вас с нашим известным кинорежиссером.

Приятного просмотра!

Так как видео занимает целый «школьный урок», даем его Тайм-коды для выбора наиболее интересного момента выпуска:

00:00 – вступление

01:16 – посвящение выпуска

01:43 – с чего начинается любой фильм?

02:55 – этапы подготовки фильма «Надо мною Солнце не садится»

03:45 – что ограничивает якутское кино?

05:50 – что движет начинающими «киноделами», как начиналась твоя «болезнь» кино?

08:28 – как впервые начала снимать сама?

11:44 – что должны знать молодые «киноделы» прежде чем начать снимать кино?

14:18 – советы по написанию сценария (базовые основы)

19:37 – когда случается опасность расхождения между сценарием и снятой картинкой

32:20 – как происходит пересматривание своего собственного фильма?

35:46 – какие преимущества есть у нашего якутского кино по сравнению с российским?

38:11 – какие фильмы тебе нравятся?