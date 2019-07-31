Начаты пусконаладочные работы на объектах энергетики вдоль «Силы Сибири»

Компания ООО «Газпром трансгаз Томск», генеральный заказчик крупнейшего в России газопровода «Сила Сибири» приступил к завершающему этапу его строительства; в финальной фазе находятся производственные объекты газопровода, в частности, сооружение объектов инфраструктуры вдоль трассы.

В настоящее время Ленское линейное производственное управление магистрального газопровода ООО «Газпром трансгаз Томск» осуществляет пусконаладочные работы систем энергетики на производственной базе и вахтовом жилом комплексе.

Значение новых объектов, принимаемых в эксплуатацию в Ленском ЛПУМГ, трудно переоценить. Они входят в инфраструктуру, которая будет обслуживать МГ «Сила Сибири». А на сегодняшний день «Сила Сибири» – это крупнейший газотранспортный проект России за последние десятилетия, то его ключевые элементы имеют колоссальное значение в рамках Восточной газовой программы.

Программа предполагает создание в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР. Ресурсной базой ВГП станут 5 крупных месторождений в Якутии, Иркутской области, Красноярского края, на Камчатке и Сахалине, а также разветвленная система транспортировки газа, предполагающая строительство более 3 тысяч километров магистральных газопроводов. Суммарные объемы газа в рамках ВГП – более 5 триллионов кубометров.

— Строительство базы Ленского управления и вахтового жилого комплекса находятся на завершающей стадии. Подрядные организации заканчивают работы по внутренней отделке производственных помещений, монтажу систем и оборудования. Наш участок МГ «Сила Сибири», безусловно, выполнит поставленную задачу по пуску газа 1 декабря 2019 года, – отметил Константин Перемитин, исполняющий обязанности директора Ленского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск».

Пусконаладочные работы в Ленском ЛПУМГ включают в себя проверку, настройку и испытание электрооборудования. Они осуществляются в несколько этапов и закончатся после получения необходимых проектных параметров и режимов, обеспечивающих устойчивый технологический процесс.

— Работы проводятся высококвалифицированными сотрудниками филиала и инженерно-технического центра компании, – прокомментировал начальник службы энерговодоснабжения Ленского ЛПУМГ Сергей Кузьмин. – Вводимый газопровод надежно обеспечен электроэнергией. Источником питания в Лнске является блочно–комплектная трансформаторная подстанция с двумя масляными трансформаторами мощностью по 1600 кВА. Для аварийного электроснабжения электроприемников предусматривается блочно-контейнерная дизельная автоматизированная электростанция

Справка:

ООО «Газпром трансгаз Томск» – 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром». Компания обеспечивает эксплуатацию и строительство газотранспортных систем в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока. Протяженность эксплуатируемых магистральных нефте- и газопроводов составляет более 9,5 тысяч километров. Ежегодный объем транспортируемого предприятием газа превышает 20 млрд куб. м. Численность персонала превышает 8 500 человек.

Ленское ЛПУМГ — филиал ООО «Газпром трансгаз Томск». Согласно плану строительства магистрального газопровода «Сила Сибири», Ленским ЛПУ ведётся технический надзор за строительством участков: 2 км — 207 км.; Ленск — КС-1 «Салдыкельская» 207 км. — 301 км; КС-1 «Салдыкельская» — КС-2 «Олекминская» 301 км — 365 км. Общая протяжённость магистрального газопровода в зоне ответственности Ленского ЛПУМГ составит 565,3 км.