17.03.2021
09:45
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Экология

Начался вывоз распиленных фрагментов ракеты-носителя

В Кобяйском районе спасателями ГБУ РС(Я) «Службы спасения РС(Я)» в течение четырех дней проводились работы по распиловке фрагментов 2-й ступени, обнаруженных в ходе поисковых работ после пуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома «Восточный» в декабре прошлого года.

Спасатели Службы спасения РС(Я) совместно с ГК «Роскосмос» приступили к вывозу распиленных фрагментов.  

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутниками компании OneWeb запланирован на 25 марта 2021 года.

Фото: Отдел профилактики ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»
Источник: Отдел профилактики ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»
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