05.04.2022
09:15
142

Красота & Здоровье

Начался выезд врачей в районы


Врачи Якутской республиканской клинической  больницы начали  выезды в улусы республики, которые  осуществляются  согласно утвержденному плану  больницы в рамках проведения мероприятий, связанных с Годом Матери, объявленного Главой Республики Саха (Якутия) А.С. Николаевым.  Помимо задач по сохранению здоровья женщин, он поставил перед здравоохранением республики задачи, требующие принципиально новых, персонализированных подходов к здоровьесбережению. Конкретные шаги по его реализации определены  Указом Главы РС(Я) о стратегических направлениях укрепления общественного здоровья и развития системы здравоохранения в регионе. «Во главу угла мы ставим безусловную ценность здоровья каждого жителя Якутии. Мы стремимся к тому, чтобы Якутия стала регионом, задающим новые стандарты сохранения здоровья.  Причем не только для нашей страны, но и для всех сообществ, которые живут в экстремальном северном климате», – подчеркнул он.


На прошлой неделе медики ЯРКБ в рамках акции #ЗдравОсмотр посетили Усть-Алданский улус. Всех желающих принимали врачи акушер-гинекологи, педиатр, эндокринолог и ревматолог. В общей сложности они приняли около 70  жителей улуса. Специалистами акушер-гинекологами проведены осмотр и консультация  беременных и гинекологических больных. Даны рекомендации по дальнейшему лечению и обследованию, в том числе 4 пациенткам в г. Якутске, в условиях специализированных медицинских организаций 3 уровня. Двоим  детям, состоящим на диспансерном учете, рекомендовано  направление в РБ №1 — НЦМ на консультацию и обследование к специалистам Педиатрического центра. Врачом — эндокринологом приняты  пациенты, страдающие заболеваниями эндокринной системы средней и тяжелой степени,  троим пациентам с осложненным течением заболевания, рекомендовано  дополнительное обследование и коррекция лечения в условиях эндокринологического отделения ЯРКБ. Врачом-ревматологом осмотрены 12 пациентов с хроническими системными заболеваниями с поражением суставов,   ревматоидными артритами, артрозами. Им проведена коррекция лечения, 6 больных рекомендовано госпитализировать в ревматологическое отделение ЯРКБ. Как пояснил врач-методист, руководитель группы А.С. Сидоров, проведение мероприятия в районной больнице  было организовано на хорошем уровне,  жители были оповещены о приезде врачей, пациенты были подготовлены, имели на руках необходимые обследования и анализы. Помимо осмотра наши врачи провели работу с медицинским персоналом больницы, присутствовали медицинские работники и   с отдаленных врачебных участков и ФАПов. Семинар был посвящен  наиболее актуальным вопросам ведения беременных женщин, диагностике и профилактике заболеваний, лечения больных  по современным стандартам, ответили на вопросы участников семинара по маршрутизации больных, проведению телемедицинских консультаций, рассказали о деятельности ГБУ РС(Я) ЯРКБ, как учреждения третьего уровня, имеющего в своем составе современный Перинатальный центр, отметил он.


Дальнейшие выезды ЯРКБ состоятся по графику. В первой половине апреля их уже ждут в Намской ЦРБ. Выезды мобильных бригад врачей направлен на повышение доступности и качества медицинской помощи в селах и отдаленных районах. Он помогает своевременно выявить и предупредить риск развития хронических заболеваний и при необходимости направлять пациентов на дополнительное обследование.
 

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ЯРКБ
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх