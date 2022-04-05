Начался выезд врачей в районы



Врачи Якутской республиканской клинической больницы начали выезды в улусы республики, которые осуществляются согласно утвержденному плану больницы в рамках проведения мероприятий, связанных с Годом Матери, объявленного Главой Республики Саха (Якутия) А.С. Николаевым. Помимо задач по сохранению здоровья женщин, он поставил перед здравоохранением республики задачи, требующие принципиально новых, персонализированных подходов к здоровьесбережению. Конкретные шаги по его реализации определены Указом Главы РС(Я) о стратегических направлениях укрепления общественного здоровья и развития системы здравоохранения в регионе. «Во главу угла мы ставим безусловную ценность здоровья каждого жителя Якутии. Мы стремимся к тому, чтобы Якутия стала регионом, задающим новые стандарты сохранения здоровья. Причем не только для нашей страны, но и для всех сообществ, которые живут в экстремальном северном климате», – подчеркнул он.



На прошлой неделе медики ЯРКБ в рамках акции #ЗдравОсмотр посетили Усть-Алданский улус. Всех желающих принимали врачи акушер-гинекологи, педиатр, эндокринолог и ревматолог. В общей сложности они приняли около 70 жителей улуса. Специалистами акушер-гинекологами проведены осмотр и консультация беременных и гинекологических больных. Даны рекомендации по дальнейшему лечению и обследованию, в том числе 4 пациенткам в г. Якутске, в условиях специализированных медицинских организаций 3 уровня. Двоим детям, состоящим на диспансерном учете, рекомендовано направление в РБ №1 — НЦМ на консультацию и обследование к специалистам Педиатрического центра. Врачом — эндокринологом приняты пациенты, страдающие заболеваниями эндокринной системы средней и тяжелой степени, троим пациентам с осложненным течением заболевания, рекомендовано дополнительное обследование и коррекция лечения в условиях эндокринологического отделения ЯРКБ. Врачом-ревматологом осмотрены 12 пациентов с хроническими системными заболеваниями с поражением суставов, ревматоидными артритами, артрозами. Им проведена коррекция лечения, 6 больных рекомендовано госпитализировать в ревматологическое отделение ЯРКБ. Как пояснил врач-методист, руководитель группы А.С. Сидоров, проведение мероприятия в районной больнице было организовано на хорошем уровне, жители были оповещены о приезде врачей, пациенты были подготовлены, имели на руках необходимые обследования и анализы. Помимо осмотра наши врачи провели работу с медицинским персоналом больницы, присутствовали медицинские работники и с отдаленных врачебных участков и ФАПов. Семинар был посвящен наиболее актуальным вопросам ведения беременных женщин, диагностике и профилактике заболеваний, лечения больных по современным стандартам, ответили на вопросы участников семинара по маршрутизации больных, проведению телемедицинских консультаций, рассказали о деятельности ГБУ РС(Я) ЯРКБ, как учреждения третьего уровня, имеющего в своем составе современный Перинатальный центр, отметил он.



Дальнейшие выезды ЯРКБ состоятся по графику. В первой половине апреля их уже ждут в Намской ЦРБ. Выезды мобильных бригад врачей направлен на повышение доступности и качества медицинской помощи в селах и отдаленных районах. Он помогает своевременно выявить и предупредить риск развития хронических заболеваний и при необходимости направлять пациентов на дополнительное обследование.



