Начался суд по делу экс-главы Мирнинского района

10 июня начался судебный процесс по уголовному делу бывшего главы Мирнинского района Ришата Юзмухаметова, который обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), сообщается на сайте Мирнинского районного суда .

Как сообщала пресс-служба СУ СК РФ по РС(Я), органами следствия было установлено, что Юзмухаметов незаконно распорядился муниципальной недвижимостью на сумму около 12 млн рублей.

По данным SakhaLife, на финишной прямой следователи столкнулись с парадоксальной ситуацией, когда потерпевшая сторона, а именно администрация МО «Мирнинский район» не признает, что от действий экс-главы Юзмухаметова муниципальному образованию причинен имущественный ущерб. Напомним, что по версии следствия, Ришат Юзмухаметов совершил незаконные действия, в результате которых его дочери 1998 г.р. и 2010 г.р. в 2016 году стали собственницами квартиры в городе Мирном, общей площадью более 100 кв. метров и стоимостью более 7,5 миллионов рублей. При этом, сам Ришат Нургалиевич и его дочери уже имели в собственности другую квартиру в Мирном. Но в соответствии с распоряжением заместителя Юхмухаметова они стали обладателями еще одной квартиры.

Следствие выявило существенные нарушения в процедуре приватизации квартиры лицами, которые не имели никаких законных оснований для этого. Когда это стало достоянием общественности, а правоохранительные органы занялись этим вплотную, Ришат Юзмухаметов «добровольно» ушел в отставку, случилось это в сентябре 2021 года.

Отметим, что квартира для дочерей экс-главы Мирнинского района – только верхушка айсберга. Юзмухаметов подписал ряд распоряжений, в результате которых незаконно получили квадратные метры чиновники из районной администрации, в частности, председатель МКУ «Комитет имущественных отношений» ПИЧУГИНА А.Ю. (зарегистрировала квартиру на сына) и ее заместитель ШАСТИНА Т.А., бывший начальник жилищного отдела данного комитета ПОЛУПАНОВА Г.В. и другие. Прокуратура, обычно принципиальная, в Мирнинском районе в этот период оказалась на редкость лояльной к местным властям. К слову сказать, одна из квартир от администрации Мирнинского района досталась прокурору Мирнинского района ГАБЫШЕВУ В.С., имевшему другую квартиру в Якутске.

Судья Мирнинского районного суда Алексей Петров назначил следующее судебное заседание на 14 июня. Интересы администрации района в процессе представляет Сергей Андреевский из контрольно-правового управления.