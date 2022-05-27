Начался суд над руководством обанкротившегося Янского речного пароходства

23 мая в Якутском городском суде начался судебный процесс по уголовному делу Константина Попова, Валерия Сомова и Александра Собуля, которых обвиняют в растрате с причинением ущерба на сумму более 30 млн руб. Первое судебное заседание 19 мая судья Георгий Николаев отложил по причине неявки в суд подсудимого.

По версии следствия, в период с 2014 по 2015 годы конкурсный управляющий Янского пароходства, объявленного банкротом, Константин Попов и бывший директор этого предприятия Валерий Сомов, вступив в преступный сговор с руководителем специализированной организации по подводным работам Александром Собулем, составили фиктивные документы о якобы выполненных работах по подъему из реки затонувшего судна, которые в действительности не проводились. Как сообщала пресс-служба прокуратуры, Александр Собуль обеспечил обналичивание денежных средств с расчетных счетов предприятия и передал их соучастникам. В результате ими получены денежные средства в сумме около 20 млн рублей. Помимо этого, Константин Попов по предварительному сговору с Валерием Сомовым, реализовал часть имущества пароходства по заниженной стоимости, что принесло ущерб предприятию и его кредиторам на сумму свыше 11 млн рублей.

Валерий Сомов многие годы руководил Янским речным пароходством, которое выполняло северной завоз в сложных условиях навигации на северных реках республики. Все закончилось банкротством этого крупного предприятия арктической Якутии.

Известно, что в период с 2014 по 2020 год Валерий Сомов написал в правоохранительные органы и различные инстанции заявления на действия руководства ЛОРПа. По его жалобам назначались проверки, ревизии и аудиты, но факты, изложенные Сомовым, не подтвердились.

Примечательно, что Валерий Сомов привлек к «разоблачению» ЛОРПа даже блогера Сусанну Рожину, которая выпустила видео-расследование, основываясь на его материалах. Как известно, сейчас Сусанна Рожина находится под домашним арестом за вымогательство в особо крупных размерах, в отношении нее возбуждено уголовное дело по п. 6 ч. 3 ст.163 УК РФ.