Начался суд над бывшим директором «Водоканала»
По версии следствия, акционерному обществу причинен ущерб на сумму более 38,6 млн рублей. Защита заявляет, что ущерба «Водоканалу» нанесено не было, сообщает SakhaPress.
Сегодня, 22 марта в якутском горсуде началось слушание уголовного дела в отношении бывшего руководителя АО «Водоканал» Николая Жесткова и его супруги Светланы.
Напомним, Жестков обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное из корыстной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов организации и тяжкие последствия), его супруга Светлана — по ч.5 ст33 — ч.3 ст.285 (пособничество в злоупотребление должностными полномочиями).
— По версии следствия, обвиняемый, злоупотребляя должностными полномочиями, из корыстных побуждений, с целью незаконного извлечения материальной выгоды за счет средств АО «Водоканал», в отсутствие какой-либо необходимости производил закупку воды из скважины у ООО «Гейзер», которым руководила его супруга. При этом скважина была организована на территории акционерного общества «Водоканал». В результате данных преступных действий существенно нарушены права и законные интересы акционерного общества, которому причинен ущерб на сумму более 38,6 млн рублей, — сообщала ранее пресс-служба СУ СК России по РС(Я).
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