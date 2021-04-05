Начался сбор средств на увековечение памяти первого юкагирского драматурга

Родственники первого юкагирского драматурга, поэта и прозаика Геннадия ДЬЯЧКОВА выдвинули инициативу об увековечении его памяти. Они предлагают установить памятник на родине Геннадия Алексеевича – Нелемном юкагирском наслеге Верхнеколымского улуса. Об этом SakhaLife сообщил Карл СЕРГУЧЕВ, известный режиссер.

Инициативу подхватил Саха театр. В минувшую субботу там прошел спектакль «Сир иччитэ» П. Ламутского. Все средства, поступившие от реализации билетов на этот спектакль, перечисляются на проект по установке памятника Геннадию Дьячкову, сообщил SakhaLife Михаил ЕГОРОВ, заместитель директора Саха театра по работе со зрителями.

Так в Якутии начался сбор средств на памятник первому юкагирского драматургу, поэту и прозаику Геннадию Дьячкову.

СПРАВКА

Дьячков Геннадий Алексеевич (16 октября 1946—1983) — юкагирский писатель, драматург. Писал на русском языке. Служил на Тихоокеанском флоте, учился на радиотехническом факультете Красноярского политехнического института, в середине 1970-х гг. — в МГУ.

Автор пьесы «Розовая чайка» («Сын охотника») (1982), поставлена в Якутске в 1983 г. (реж. А. БОРИСОВ).

В 1984 г. в Якутске издан сборник, включающий автобиографическую повесть «Казбек» и 3 рассказа (в 1985 г. повесть «Казбек» переиздана в Москве).