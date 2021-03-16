Начался сбор игрушек в «Коробку храбрости»

В Якутке в Северо-Восточном Федеральном Университете началась акция, приуроченная месяцу добра. Акция проводится в рамках благотворительного фонда «Добро в действии» по инициативе Якутского регионального отделения «Молодой Гвардии» совместно с первичной профсоюзной организацией студентов СВФУ им. М.К. Аммосова и добровольческого центра «ВиНиЛ». С 16 по 31 марта все желающие могут принести игрушки, книги, канцтовары и положить в «Коробку храбрости».

Собранные подарки 1 апреля буду переданы в Детскую инфекционную клиническую больницу, где дети лечатся от коронавирусной инфекции, а также в отделение травматологии педиатрического центра РБ№1.

В ноябре прошлого года к акции «Коробка храбрости» подключились представители общественных организаций, трудовых коллективов, студенты, кадеты и просто неравнодушные граждане. По итогам акции было собрано более 2000 подарков. Все собранные подарки были переданы в Детскую инфекционную клиническую больницу и в отделение травматологии педиатрического центра РБ№1.

В целях снижения числа контактов, все предметы вкладываются в специальную «Коробку храбрости», дезинфицируются и сортируются волонтерами и передаются больницам.

В Якутске коробка будет установлена по адресу: ул. Каландаришвили, дом 17, блок В, вход с ул. Ойунского, Коворкинг центр ППОС СВФУ. Игрушки принимаются с понедельника по пятницу с 10:00 до 20:00 часов. Телефон: 89969155375, Иванова София.