Начался прием заявок на участие в Международном детском SMART-фестивале «Заяви о себе!»

С 4 марта по 23 марта 2019 года начинается прием заявок на участие в Международном инклюзивном SMART-фестивале «Заяви о себе!». Фестиваль проводится для обучающихся общеобразовательных и специальных (коррекционных) школ с целью формирования открытого инклюзивного образовательного пространства стран Арктического региона.

Учредителем Фестиваля является Министерство образования и науки РС (Я). Организаторами Фестиваля являются Министерство образования и науки РС (Я), ГКОУ «Республиканская специальная (коррекционная) школа – интернат», Ресурсный центр по сопровождению инклюзивного образования РС(Я).

Фестиваль проводится при поддержке Правительства РС (Я), Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я), международной неправительственной организации «Северный Форум».

К участию приглашаются обучающиеся общеобразовательных и специальных (коррекционных) учреждений по направлениям и возрастным категориям:

направление «Робототехника»: обучающиеся 2 – 5 классов;

направление «Компьютерное 3D — моделирование»: обучающиеся 6 – 8 классов;

направление «Сайтостроение»: обучающиеся 9 – 11 (12) классов.

Соревнования по направлениям пройдут в единых инклюзивных командах в формате хакатона.

С условиями и порядком участия и проведения можно ознакомиться на сайте rscoshi-ykt.ru и smart.rscoshi-ykt.ru. Заявки принимаются на сайте smart.rscoshi-ykt.ru до 23 марта 2019 года.

Справки по телефону 8(924)160-05-96.