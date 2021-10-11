Начался прием заявок на конкурс НКО на получение поддержки из бюджета Якутска

Управление общественных связей и молодежной политики Окружной администрации города Якутска сообщает, что начинается прием заявок на конкурс среди некоммерческих организаций, осуществляющих на территории города Якутска деятельность, направленную на реализацию общественно значимых мероприятий городского округа «город Якутск» на оказание муниципальной поддержки в форме субсидии некоммерческим организациям из бюджета.

Конкурс включает в себя такие направления как:

— развитие форм участия граждан и их объединений в деятельности органов местного самоуправления;

— развитие институтов гражданского общества и системы гражданского образования и просвещения;

-культурное, духовно-нравственное развитие и патриотическое воспитание.

Критериями отбора получателей субсидии являются:

— соответствие целей и задач мероприятия специфике деятельности некоммерческой организации;

— участие населения и организаций городского округа «город Якутск» в определении проблемы, на решение которой направлен проект;

— освещенность реализации мероприятия в: ТВ, Радио, Интернет или газета;

— наличие привлеченных средств в общем объеме финансирования мероприятия (в соответствии со сметой расходов)

— обоснованность средств, указанных в прилагаемой к обращению некоммерческой организации смете расходов по реализации средств запрашиваемой муниципальной поддержки

— наличие социального эффекта от проекта после финансирования по субсидии

— наличие опыта проведения общественно значимых мероприятий на территории городского округа «город Якутск»

И на момент подачи заявления на участие в отборе получателей гранта соответствовать следующим требованиям:

— наличие у некоммерческой организации государственной регистрации в качестве юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации и осуществление деятельности на территории городского округа «город Якутск» не менее одного календарного года;

— отсутствие у некоммерческой организации задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации и в бюджеты государственных внебюджетных фондов;

— у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом (в случае если такое требование предусмотрено правовым актом);

— получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (в случае если такие требования предусмотрены правовым актом);

— предоставление достоверных сведений в заявке.

Заявки для участия в конкурсе принимаются в отделе общественных связей по адресу: пр. Ленина, д. 15, каб. 416, тел.: 40-80-36, а также на эл. почту grant_yakutsk@mail.ru.