Начался прием заявок на участие в гастрономическом конкурсе «Вкус Якутии»

Департамент предпринимательства, потребительского рынка и развития туризма Окружной администрации города Якутска с 18 ноября 2021 года начинает прием заявок на участие в гастрономическом конкурсе «Вкус Якутии». Гастрономический Фестиваль пройдет с 27 ноября по 05 декабря 2021 года.

Проведение Фестиваля проходит на площадках предприятий общественного питания, подавших заявку в формате открытого онлайн-конкурса.

Посещение заведений предприятий общественного питания в течении фестивальной недели допускается согласно требований действующих Указов Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1293 «О режиме повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Участниками Фестиваля могут быть предприятия общественного питания (рестораны, кафе), любой формы собственности, подавшие заявку в срок до 26 ноября 2021 года в отдел потребительского рынка Окружной администрации города Якутска по адресу: г.Якутск, пр. Ленина, 15, каб. 207, тел. 40-80-95. E-mail: opt.yakutsk@mail.ru

Награждение победителей запланировано 05 декабря 2021 года, результаты будут на официальном сайте Окружной администрации города Якутска, на страницах социальных сетей.